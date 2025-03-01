魔鬼蛋是派對常常出現的開胃小點，而中間的蛋黃醬可以拌入不同食材，包括牛油果、煙肉、芥末等，搭配組合出更多種口味，趣味十足。今次加入了薯仔組成的魔鬼蛋，更有飽腹感，都十分適合派對、野餐時帶出去食用。

雞蛋是一種優質蛋白質的來源，含有人體所需的所有必需氨基酸。蛋白質對於肌肉的生長和修復至關重要，並且有助於增強免疫系統。而烚蛋的飽肚感及吸收率都比半熟蛋及溫泉蛋糕，因此可吸收完整雞蛋當中含有的營養。此外，雞蛋中含有豐富的維生素和礦物質，如維生素B12、維生素D、硒和膽鹼，如膽鹼有助於維持細胞膜的完整性和支持腦部功能。

加入薯仔營養更全面

而今次的魔鬼蛋加入了薯仔，提供了額外的碳水化合物及膳食纖維，可提供更全面既營養。因此比起傳統的魔鬼蛋，更有助於促進腸道健康和維持消化系統的正常運作。而食譜中低脂蛋黃醬的使用則減少了傳統蛋黃醬中的脂肪含量，使這道菜式成為更健康的小食選擇。

魔鬼蛋

材料：

雞蛋 3隻

薯仔 半個

調味料：

低脂蛋黃醬 1湯匙

鹽 適量

做法：

1) 薯仔去皮切塊，用大火蒸10分鐘

2) 雞蛋放入鍋中，開火加熱煮沸至水滾，水滾後轉至中火，煮約8-10分鐘，盛起

3) 雞蛋去殼後切半，挖出蛋黃

4) 蛋黃部分加入薯仔及所有調味料，拌勻，放入擠花袋

5) 擠回蛋白中，完成

謝施敏(Kirby) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按照香港人繁忙生活習慣，設計簡單美味的瘦身營養餐單。