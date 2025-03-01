方大同對抗頑疾5年唱片公司宣布離世　終年41歲

曾奪台灣歌王的香港歌手方大同近年飽受惡疾煎熬，他自資的音樂公司賦音樂今日（1日）宣布沉痛消息，方大同已離世，終年41歲：「以積極的態度面對頑疾5年, @方大同於2025年2月21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恒的精神財富。」據知，方大同在美國離世。對於方大同離世，好友張繼聰接受訪問時表示：「Sorry ….. 太難過！」張紋嘉說：「一分鐘前收到呢個消息 佢係我偶像 聽到佢離開好唔開心，life is so fragile」

消息曝光後，許多歌迷都感到相當錯愕，「求求你說的是假話，接受不了」、「你別嚇我」、「啊？怎麼這麼突然，不敢相信這是真的」、「看到這個我人都傻了，他還這麼年輕呢」、「21號就走了？天啊」、「我老婆前陣子還單曲循環〈特別的人〉」。

方大同去年在片中先是對着鏡頭同大家打招呼，雖然可見他明顯消瘦，但精神不俗，他直言因患病而閉關：「我好一陣子呢因為生病，所以處於一個閉關狀態，也有點像關閉狀態。」他自言：「我現在在康復的路上。」雖然近年一直神隱，但方大同就坦言其實有很多靈感：「常常會變成一些歌曲的想法，激發了我去創作一張新的專輯，叫做《夢想家》。所以在接下來的一年當中呢，我會先透過這些作品來跟大家見面。」而在去年10月推出全新創作大碟《夢想家 The Dreamer》後，今年1月再推出專輯《艾美夢遊圖畫小說1-6》，沒想到竟成最後之作。