公布方大同離世前2天　網上瘋傳「40多歲音樂才子在美病逝」

方大同今日（1日）被證實病逝，其經理人公司表示，為了保留他和家屬的隱私，不公開死因。但其實社交網前兩天前就有人爆料，「夢到」有40多歲的音樂才子在美國病逝，很震驚，當時網友狂猜身份，未料今謎底揭曉是方大同。

方大同所屬賦音樂今日發文：「方大同於2025年2月21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界。」而先前他已抗病5年，遺憾最後不敵病魔。消息一出引來網友熱議，更有人挖出幾天前的「夢到文」，當時就有人預告聽聞音樂才子離開人間，該網友不敢置信。

當時爆料網友說：「好震驚，夢到朋友跟我說有一個40多歲音樂才子在美國病逝了，夢到的，夢到的」，未多說對方身份，而其他人發揮鍵盤柯南精神，留言猜：「不要姓方」、「方是誰？」、「就是大同」、「為甚麼只是做夢大家卻要在那邊猜測」、「卡一個，自從大S的新聞被提早爆出，對這些訊息，開始持保留的態度了」。

方大同過去透露信奉主張世界大同的巴哈伊教（舊稱：大同教），因此從小吃素食，還兩度被亞洲善待動物組織封為「亞洲最性感素食男藝人」，方大同當時提醒：「為了健康，應該遠離乳製品」，也說因為長期吃素，過去很少生病，未料卻病逝，讓大眾相當訝異。