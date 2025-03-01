支嚳儀讚《中年3》參賽者水準高　情有獨鍾呢位選手

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音3》20強其中19位參賽者張與辰、陳芷盈、占卜士丁丁和曹越等人，今日（1日）現身將軍澳出席活動，其中最高分6位包括王鄭浚仁、陳芷盈、李金凱、張與辰、劉洋和黃博會現場獻唱歌曲，《中年好聲音1》歌手支嚳儀及《中年好聲音2》歌手劉威煌都有現身力撐獻唱，吸引大批歌手支持

「中3」最高分的兩位紀錄保持者黃博和張與辰表示隨著節目愈來愈接近尾聲，心情都變得緊張和期待。講到勁敵，張與辰就直指是站在身旁的黃博，說：「女大魔王，不過其實中3好多人都好有才華，各有千秋。」他們又指相信之後一定會出現能夠打破他們98分紀錄的人。問到黃博可會挑戰跳唱？她就指未知，主要看之後比賽制度再定：「因為每一回合都唔知出場先後，所以都想嘗試唔同嘅主題。」他們又指見到好多粉絲到場支持真的好感動，張與辰又言已為粉絲俱樂部改名為「與辰同行」，希望比賽結束後可以搞一個「與辰旅行」，帶一班粉絲去到自己的家鄉馬來西亞，他又指改變造型，不會再戴眼鏡和保持短頭髮：「希望大家睇落去會覺得我後生啲。」而黃博則獲觀眾讚她與老公有夫妻相，問到她可會與老公合唱一曲？她就笑言老公不會唱歌。

另外「大師姐」支嚳儀大讚「中3」一眾參賽者水準和顏值都高，笑言相信好快會出現100分的參賽者，她又指「中3」女歌手中極睇好黃博：「佢直程唱到我嘅心入面，好似係我耳邊度低聲說話咁，而男歌手就好欣賞李金凱。」工作方面，支嚳儀就透露接下來會與「中3」有一個合作，所以會提前做定功課，睇吓可以唱什麼歌幫到他們，另外她又笑指最近煩惱兒子升小學的事情，自己亦為此上網做咗好多功課，又要扮面試官陪囝囝模疑面試。