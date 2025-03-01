何泳芍玩「撞機機」　慘遭朱敏瀚周嘉洛塞嘢入口

無綫綜藝節目《大師兄春日限定感謝祭》中，劇集《痞子無間道》一眾演員包括周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚（朱仔）、黃子恆、李君妍、何泳芍 （Honey）、韋家雄；及區永權、朱凱婷、Patrick Sir、吳幸美、李旻芳、及曾錦燊齊參與錄影。

向來奀皮的嘉洛，在節目中可謂由頭到尾本色演出，並與同劇的朱仔、子恆及韋家雄聯手欺負Honey！事緣Honey在「撞機機」環節玩輸了要食辣壽桃包，眼見她四出尋找「男救星」，朱仔竟一個箭步衝上前並將辣壽桃包硬質落Honey個口，之後嘉洛及子恆亦輪流接力糟質Honey，食盡檸檬的Honey，去到最後選擇韋家雄時，絕望地說一句：「呢個更加唔使諗啦」，結果一如所料遭家雄質埋一份，認真陰功」。

除了奀皮，嘉洛還相當靈活兼 Lucky，在「爭櫈仔」環節，嘉洛雖全程表現carefree，但無論他所站的位置與目標櫈仔距離有多遠，他都能成功搶贏櫈仔，與永遠「執輸行頭」的陳瀅形成強烈對比。環節有趣的地方是，當嘉洛與吳幸美進行終極對決時，爭櫈仔之戰竟演變成「舞鬥比賽」，畫面有趣！

另外，無論是「開口中」或「彈遮遮」環節，嘉洛均展現了異於常人的好運氣，啜核程度連嘉洛自己也一度難以置信。另一風頭人物，「小鮮肉」爆肌男神曾錦燊（燊仔），由於燊仔帶點天然呆，故經常成為取笑對象。在「撞機機」環節，燊仔混亂間竟找來麥美恩(Mayanne） 幫手食辣壽桃包，並向 Mayanne 大拋「我會娶你」愛的宣言，令她即時喜上眉梢，二人還上演「嘴對嘴」食包甜蜜戲碼，相當辣眼。