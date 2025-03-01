甄子丹跟「劍后」江旻憓比劍落敗　禮尚往來教對方泳春

「宇宙最強」甄子丹跟「劍壇一姐」江旻憓今晚（1日）比劍，子丹最終以一分之差落敗，他自嘲不自量力，但為免太過丟架，事前有上速成班受訓，而他亦禮尚往來教江旻憓詠春，並大讚對方上手快是練武之才！

啟德體育園今晚舉行開幕典禮，演出陣容鼎盛，雲集香港演藝名人，包括甄子丹、容祖兒、葉蒨文、林子祥、葉麗儀、李幸倪，以及內地歌手李宇春及張杰等，還有香港劍后江旻憓、羽毛球「鄧謝配」鄧俊文及謝影雪、乒乓球運動員杜凱琹、朱成竹、國家隊乒乓球運動員樊振東，及國家羽毛球隊大師兄林丹等。

現場由容祖兒以《越唱越強》打頭陣，李幸倪則唱出《Strong》，葉麗儀夥香港中樂團唱出《上海灘》，林子祥與葉蒨文合唱《十分十二吋》，令全場High爆，焦點之一是甄子丹與「世一」江旻憓（Vivian）進行重劍比賽，兩邊分數各有領先，最後由Vivian以5比4勝出。

賽後子丹在台上稱Vivian讓賽，並自爆：「本來大會叫我打功夫同彈琴，我話唔好，琴棋書畫好多人做，唔夠特別，凸顯唔到獅子山精神，所以提議搵Vivian打場劍，係我不自量力獻醜。」又大讚對方靚女、謙虛及有能力，是年輕人學習榜樣。而Vivian稱有跟對方學詠春，笑言：「多謝『葉師傅』團隊，學識輸贏不重要，最重要係同屋企人食飯。」另外，子丹接受訪問時表示自己完全不懂劍擊，賽前上了幾堂：「個教練來頭不少，係Vivian師姐，佢教我咗我啲武林秘笈，上台都唔想太丟架。」他透露跟Vivian接觸了兩三次，指對方很友善及對功夫有興趣：「佢叫我教佢打詠春同打無人樁，我搵咗幾個徒弟教佢，始終係奧運冠軍，佢即時上手，完全係練武之才。」子丹稱啟德場館震撼，開心香港有個世界級體育館，能想像到將來會有更多國際體壇及音樂名人來港演出，而子丹的太太及女兒甄濟如昨晚也有捧場，問到會否希望身為歌手的女兒將來踏上該場館表演？他坦言：「希望，會叫佢加油，我相信佢，對佢有絕對信心，但佢都要繼續努力。」

另外，子丹與荷里活影星奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演荷里活電影《殺神John Wick 4》（John Wick 4）2023年3月於香港上映，但因當時有傳奇洛李維斯因捲入政治風波，令《殺神4》在內地上映無期，估不到，事隔差不多兩年，該片終定於3月14日在內地上映，並推出「殺神來襲」版定檔預告短片。