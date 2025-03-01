密集性訓練　快感不絕

所謂工多藝熟，熟能生巧，要喺競爭激烈嘅行業中生存，一定要有精益求精嘅心態。AV業界資深人士神仙乙深表認同，仲話日本AV界嘅女優特訓系列，正正安排新人同男優喺床上進行密集地「互動」，學吓點樣取悅對手，同埋喺工作中搵到快感！

提升慾火

喺FALENO出品嘅《嚴肅劍道女子的性能覺醒》入面，女主角降矢明日香係劍道愛好者，過去一直專心練劍，性格變得嚴肅內向，唔係好識得同人溝通，所以投身AV界之後，完全唔知點做先可以為自己同男優帶嚟快感！有見及此，F廠第一步要做嘅係挑起明日香嘅性慾，於是要求男優喺前戲方面加多兩錢肉緊，繼而出動拘束道具將阿妹綁起，再用震動器作瘋狂刺激。接二連三嘅攻勢，令明日香嘅面上流露出興奮表情，更加主動向男優要求更多快感呢！

引爆潮吹

片廠Moodyz炮製嘅《性感開発3本番》，講述AV界新人小栗美優知道自己有好多不足之處，好想快啲提升表現，眼見唔少AV迷都鍾意睇潮吹，所以搵嚟一班技術上乘嘅男優幫手，嘗試開發呢方面嘅才能。男優們知道要令美優得到充分刺激，先有可能爆發潮吹，於是出盡法寶，包括大玩精油按摩等等，最終令美優飽受快感衝擊，順利爆發潮吹，更漸漸探索到潮吹技巧。

癡女上身

同樣由Moodyz推出嘅《驚人的技術訓練》入面，嫩口新人塔乃花鈴好想成為癡女一分子，但因為體質相當敏感，一旦被男優猛力抽送，好易興奮到忘晒形。為咗令自己能夠頂得住興奮反應，花鈴叫男優盡情玩弄，從中學習點樣強忍快感，繼而向對方展開反攻。另一方面，花鈴搵嚟新晉癡女系王牌女優彌生美月指導，並以男優作為演練對象，最終成功學到引爆男之潮吹嘅秘技！

簡評

本仙一向好鼓勵大家「將勤補拙」，唔識咪學到識，千祈咪「無料扮四條」，所以特別欣賞女優特訓系列入面嘅女主角。今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意《驚人的技術訓練》，原因係女主角塔乃花鈴嘅樣貌綺麗，身材又白滑婀娜，本來已經夠吸引，加埋佢喺片中要強忍快感，谷到面都紅晒，真係令人睇到好有Feel！