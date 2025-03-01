Leah Gotti　地上最強老闆娘

稱讚女脫星好功夫，相信男士們都會覺得係指床上演出，但今日為大家介紹嘅靚女Leah Gotti，唔止床戰表現出色，而且係社交高手同摔跤冠軍，係真真正正嘅打得之人，早前仲做埋網紅事務所嘅老闆添！

文武雙全

人不可以貌相，單睇外表，來自美國德州達拉斯嘅Leah Gotti，外形嬌滴滴，真係好難想像係打得之人，反而話佢係床戰高手會有更多人認同，事關佢對燈有成34D，仲要係腰幼籮大，成副戰鬥格，絕對有能力折服床上嘅對手。

不過，世事就係咁奇妙，Leah Gotti確係格鬥高手，而且自細就文武雙全，16歲已高中畢業，喺德州大學主修生物科技，副修工程學，單從呢一點已證明佢嘅學業成績係何等出眾。另一方面，佢喺高中時入選田徑隊同壘球隊，更加係摔跤隊隊長，曾喺多個摔跤比賽中奪冠，名副其實好打得，仲獲得摔跤獎學金升讀大學。不過，最令Leah Gotti覺得自豪嘅，在於佢嘅社交技巧，無論對住書蟲抑或運動員，總有辦法同對方打成一片。

選美冠軍

講到Leah Gotti咁叻女，點解會投身脫界呢？話說阿妹喺大學讀書期間，曾兼職做活動主持人，有次為德州舉辦嘅Exxxotica成人展擔任主持，一時興起下，參加大會舉辦嘅選美比賽，並意外奪冠。據阿妹憶述，喺宣布冠軍一刻，真係不知所措，事後參加Exxxotica派對時，唔少脫界專業人士出動銀彈，力邀佢演出，而咁啱當時同男友分手，又臨近畢業，唔知出嚟社會有乜嘢撈，於是喺2015年為成人影片網站Wow Network拍攝出道作《First Time Sex On Camera》。

之後Leah Gotti跟Naughty America、Reality Kings、Jules Jordan等著名四仔片廠合作，又獲Hustler開出專屬合約，並喺2017年兩大脫界頒獎禮上獲得最佳新進脫星、最佳性愛演出等多項提名，發展可以話一帆風順，於是順勢進軍成人網紅界。家陣阿妹唔止人氣十足，吸金力強，仲喺早前開設埋成人網紅事務所，正式榮升老闆階級，可喜可賀！

Profile

出生地：美國德州達拉斯

身高：157cm

三圍：34D-22-34

樣靚身材正嘅Leah Gotti，無論喺床上抑或擂台上都好砌得，而且諗頭多多，識得利用互聯網提升人氣同吸金力，登入其社交網，你就知道一班網民點解咁鍾意佢。