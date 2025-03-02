恐怖喜劇《猴》解決特級咒物　血腥荒誕幽默

恐怖喜劇新片《猴》（The Monkey）由恐怖小說大師史提芬京（Stephen King）短故改編、荷里活鬼王溫子仁監製、上年引起話題的《長腿》（Longlegs）導演Osgood Perkins執導、男星Theo James一人分飾兩角，故事講述一對孖生兄弟小孩找到失蹤父親遺下的一個打鼓猴子玩具，發現它是厲害之極的詛咒物，會引致可怕離奇的意外死亡，於是投井丟棄。平靜多年後，古怪死亡事件再現，已長大成人、各有發展的兄弟懷疑猴子玩具重出江湖，於是再度聯絡，一起踏上消滅詛咒的旅程。電影賣點，是血腥又充滿黑色荒誕幽默的死人場面。

導演Osgood父親是經典恐怖片《觸目驚心》（Psycho）男星Anthony Perkins，他於1992年因愛滋病離世，9年後Osgood的模特兒兼攝影師母親Berry Berenson則在911恐襲中撞向雙子塔的飛機上喪生。Osgood受訪時剖白：「如果我唔係有時候覺得自己人生被詛咒，我都唔識點拍《猴》。如果我唔係會諗，噢，我老竇係咁死，然後9年後，我阿媽又咁死，真係好X慘，我似乎係被宇宙針對咁去受苦。大部份人都唔會需要承受呢啲打擊。所以當呢樣嘢被我滲入私情後，就可以處理、消化同排解佢。然後你就會喺一個靈活嘅位置，可以創作一啲有共通性嘅作品，係由個人化去到大眾化。」