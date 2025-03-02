張學友否認欠債撲水先開騷　自嘲係孤寒一族

「歌神」張學友多年來積極舉行巡唱，最近網傳他陷財困，為還債而開個唱賺錢，他前晚（28日）在演唱會上公開闢謠否認欠債，並自嘲孤寒，一件衫着足20多年，開個唱只為自己及歌迷開心，與錢無關。

張學友近年在多個國家及城市展開《張學友60+巡迴演唱會》，並創下入行以來合共舉行破1,000場巡迴演唱的紀錄，成首位突破千場的華語歌手，非常犀利！然而，之前網上卻瘋傳他因妻子羅美薇揮霍及投資失利導致欠債，被迫開個唱還錢，學友前晚在廣州站的個巡演中，明確澄清並沒有欠債，開個唱純為自己及歌迷。

學友透露曾有人問他是否欠下「周身債」，他再三強調：「我再講清楚一次，我真係冇爭人錢，真係冇，我好細個時，我阿媽同我講：『阿仔，借錢好難，自己要畀心機。』所以我記住呢件事好耐，所以我好驚，所以我唔係好敢，我做每場演唱會為自己而做，為咗我自己覺得開心，希望可以令更多想聽我唱歌嘅朋友，可以聽到我唱歌，所以大家放心，我可以同大家保證，張學友係冇一個退休年齡。」

他又自嘲花錢屬「孤寒」型，笑言：「之前上網睇到有人話我着嗰件衫係10年前着過，我想話畀大家聽，我好多着緊嘅衫係20幾年前，首先證明咗第一樣嘢，20幾年前嘅料係好好，著着極唔爛，第二係我嘅身材保持得好好，真係唔係講笑，喺呢20幾年來，我嘅體重都係維持喺150磅左右，到依家都係。」