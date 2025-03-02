做狗好過做人　郭偉亮第2度帶愛犬豪遊日本

音樂人郭偉亮（Eric Kwok)和歌手太太葉佩雯（Grace）日前再度偕愛犬「菠蘿」二度起飛到日本旅遊，在社交網分享不少和狗狗在雪上玩的開心照片，並拍成短片上載在Grace的網上頻道播出街。Eric Kwok接受訪問時表示：「所有狗主嘅夢想就係帶隻狗去旅行，但養狗咗就冇得去旅行，因唔放心擺喺其他人度，要自己睇住隻狗，當有帶狗去旅行嘅念頭時，之前嗰三隻狗又太老，不宜遠行，所以就趁『菠蘿』仲後生又好壯健，咁識又識到間專幫寵物去旅行嘅旅行社，咁未坐言起行囉。」

問到帶狗去旅行可麻煩？他覺得首要有耐性，因為單是申請Dog Visa要10個月時間，他說：「批文件等7至8個月先知得唔得，狗狗又要驗血，臨飛前1個月先會通知，（幾錢使費？）之前參加嗰個狗狗旅行圑就有6至7個單位旅友，好似我同Grace帶埋一隻狗去，玩6至7日全包機票、食住都要10幾萬，貴在最尾嗰程有私人飛機坐，（如果想自己包私人飛機呢？）嘩！淨係機票都要6至70萬囉。」

雖然首次帶狗飛日本有贊助，但過程都頗辛苦，Eric Kwok：「Grace就負責行程，好似要去邊度玩，住喺邊度，入邊間餐廳食嘢，有啲餐廳唔使寵物內進，所以要揀啲狗狗一定入到去嘅食肆，我就負面拍片、剪片、兼做埋後期同配音，再上載喺Grace嘅網上頻道，當送畀老婆嘅禮物。（使貴咁貴值唔值得呢？）好多人係好儲好耐錢，就係等呢一日，」

問到可玩得開心？他覺得最開心應是愛犬「菠蘿」：「佢先係主角，（『菠蘿』有咩貢獻？）就係去玩囉，隻狗就佗佻，日日用眼神問我今日去邊玩，去住邊間酒店，佢好鍾意出街，對佢嚟講係天堂。」不過就狗主來說卻是苦差，除頭兩個星期住一間屋就較悠閒外，之後兩周要經常轉酒店及揸車起行程，令他身心俱疲：「真係攰到我死呀。」他又覺得狗狗開心，主人就開心。

至於可擔心狗狗在異地有突發性事件？Eric Kwok即提供「免中伏」貼士謂：「一定要搵好有經驗嘅旅行社，如狗有事佢哋會有方法提供醫療，同埋啲paper work太煩，除非係喺日本認人同識好多，成件事先順暢，否則膽粗粗自由行，死梗。」