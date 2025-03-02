【心理測驗】誰在偷偷喜歡你？

你有沒有想過，在你身邊，或許正有人默默地喜歡着你？也許是曾經擦肩而過的他，也許是日夜相處的他，又或許是你不曾注意的他。好奇誰人正為你心動嗎？快來試試這個有趣的心理測試，揭開他的神秘面紗！

【問題】你和心愛的人擁有整整24小時的甜蜜時光，這時候若要玩一個角色扮演遊戲，以下哪個選項最吸引你？

【答案分析】

A. 用手銬玩「警察抓小偷」遊戲

B. 用聽診器玩「醫生看病」遊戲

C. 和毛絨玩具玩「照顧寶寶」遊戲

D. 用面具玩「外星人」遊戲

A.暗戀你的人可能是曾經與你曖昧過的人！

現在可能正喜歡着你的人，或許是過去曾與你關係曖昧的對象。與其說是正式交往，不如說是那種彼此都有好感，卻最終沒有發展成戀人關係的人。與當時相比，對方的生活環境可能發生了很大的變化，並開始重新審視積極主動的你。如果在過去那些「擦肩而過」的對象中，你對某個人仍有些許留戀，不妨主動聯繫一下對方。

B.暗戀你的人可能是比你年長且較為沉默寡言的人！

可能正喜歡着你的人，或許是你的前輩等擔任指導角色的人物。他們性格沈穩，知性且略顯沉默寡言。不過，對方可能比較怕生。如果你能主動邁出一步，你們的戀情或許會進展神速！

C.暗戀你的人可能是你照顧過的後輩！

可能正喜歡着你的人，或許是平日裏你照顧有加的對象，例如工作或學校裏的後輩。他們不僅依賴你，把你視為可靠的存在，同時也對你成熟穩重的性格抱有憧憬。雖然你偶爾的迷糊可能會讓他們擔心，但這反而讓他們覺得你更需要他們的保護，從而對你更加着迷。不妨偶爾也向對方尋求幫助，展現你柔弱的一面。

D.暗戀你的人可能是網絡上的朋友或許久未聯繫的人！

暗戀你的人，可能並非與你目前保持密切聯繫的對象。你的手機或社交軟件好友列表裏，是否有一些許久未聯繫的人呢？你對興趣愛好和工作都非常執着，不妨嘗試在網絡上尋找與你價值觀相符的人，或許就能找到你的真命天子/天女。