英國音樂獎｜Charli XCX掃5獎大贏家　Sabrina Carpenter性感演出

樂壇盛事《英國音樂獎》周六（1日）於倫敦舉行，以6個提名領先的英國女歌手Charli XCX未有表演，但橫掃5獎成為大贏家出盡風頭，包括年度歌手、年度大碟（《Brat》）、年度歌曲（與Billie Eilish合唱的《Guess》）、年度作曲、與最佳舞曲歌手。她獲得最後1獎時致詞表示一直自覺是局外人：「結果文化追上我哋，想同我哋一齊參加呢個旅程。我係活生生例子，雖然呢個過程需要好耐，但你唔需要妥協自己嘅願景。」

而人氣急升的美國女歌手Sabrina Carpenter現場表演大熱歌曲《Espresso》，以紅色內衣性感登台，又不斷做出大膽擘髀動作。Sabrina從Netflix劇《怪奇物語》（Stranger Things）英國女星Millie Bobby Brown手上接過「全球成功獎」，致詞時笑言：「呢個係好癲嘅榮譽，你哋呢個飲茶嘅國家都係咁播濃縮咖啡（espresso）。」

另外，頒獎禮向上年離世的英國男子組合One Direction成員Liam Payne播片致敬，隊友Louis Tomlinson於社交網站留言表示：「多謝《英國音樂獎》。美麗嘅致敬。好掛住你兄弟。」

【《英國音樂獎》得獎名單】

年度歌手：Charli XCX

年度組合：Ezra Collective

年度大碟：Charli XCX《Brat》

年度歌曲：Charli XCX feat. Billie Eilish《Guess》

年度作曲：Charli XCX

年度監製：AG Cook

年度國際歌手：Chappell Roan

年度國際組合：Fontaines D.C.

年度國際歌曲：Chappell Roan《Good Luck, Babe!》

最佳新人：The Last Dinner Party

最佳另類/搖滾歌手：Sam Fender

最佳Hip-Hop/Grime/饒舌歌手：Stormzy

最佳舞曲歌手：Charli XCX

最佳流行歌手：Jade

最佳R&B歌手：Raye

冒起新星：Myles Smith

全球成功獎：Sabrina Carpenter