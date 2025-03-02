方大同離世︱G.E.M.演唱會含淚別摯友　初相識自己仍是小屁孩

「金曲歌王」方大同昨日（1日）驚爆死訊，令人惋惜，昨晚幾位歌手包括鄧紫棋（G.E.M.）、炎明熹、姜濤、Edan、單依純等歌手也有悼念對方。

G.E.M.在新加坡演唱會唱出《光年之外》前含淚發言：「無論是世界各地的新聞，還是發生在我們周圍的事，很多事情正在發生，令我更加珍惜，想要用我的時間去把我心中的愛帶給你們，雖然我們身在亂世，但可以在亂世相愛。」觀眾推測她所指周圍的事正是指方大同離世。而她之後在社交網晒與方大同珍貴合照，並留言：「直到現在都還沒真的反應過來。認識你的時候我還是一個小屁孩⋯好多回憶浮現眼前⋯好失真⋯希望你在世界的另一邊能好好的。」

至於單依純在南京演唱會的歌單中一直有方大同的《才二十三》，她昨晚亦有如常演唱，但唱到結尾時一度哽咽，她向來視方大同為人生導師，她唱畢後說：「其實一度覺得很感觸，因為覺得好像人生當中總是會遇到很多，很多戛然而止的故事，所以我們常常覺得很虛幻，但是我們每天遇到那麼多人，然後產生那麼多的交集，發生那麼多的故事，會我覺得那些情感和感受都真實的，所以我站在這裏，我能感受到大家對我的愛，所以我很珍惜每一次的見面，還有音樂，我覺得愛和想念是可以跨越時空的，我們依然可以彼此陪伴互相取暖。」

張敬軒當年與方大同是「唱作四小強」之一，對於好友離世，他在社交網留言：「你從來都係一位Legend。我為自己喺呢一世能夠認識你、能夠聽到你嘅音樂并且受你嘅啟發而感到幸運、感恩同驕傲。老朋友，掛住你。」而新加坡天王林俊傑則寫道：「無法接受。前段時間我們還在互相關心彼此近況，我說我正在巡迴演唱會，你跟我說你很好，有在準備接下來的工作，怎麼就突然走了呢？真的不願意相信，還來不及一起寫歌，一起合唱，一向來都那麼那麼溫柔，那麼誠懇，那麼謙虛，那麼從容，兄弟，這段日子，辛苦了，謝謝你，謝謝你給予這個世界的所有能量、作品、光芒，提醒着我們要繼續推動自己成為更好，更特別的人！」

炎明熹亦在社交網分享方大同上年才推出的新歌《才二十三》，並寫上：「一路好走」；姜濤就在社交網限時動態以黑底白字寫上：「R.I.P.」呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、保錡、蘇永康等亦有發文悼念。