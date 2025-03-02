李成烈除衫晒肌！INFINITE香港開騷叫粉絲唔好出軌

韓國男團INFINITE昨晚（1日）在西九竹翠公園舉行《INFINITE 15th ANNIVERSARY CONCERT IN HONG KONG》演唱會，是組合繼2016年之後，相隔9年再合體來港開騷。

演唱會原定於傍晚6點開始，但因為騷前開始下毛毛雨，大會要向現場觀眾派發雨衣，所以延遲約20分鐘開始，6子身穿白色閃爆戰衣登場，隨即唱出《Last Romeo》、《Paradise》及《The Eye》，成員東雨之後用廣東話問：「大家開心嗎？」並用廣東話作自我介紹：「大家好，我係你哋嘅寶貝東雨！」L就用廣東話說：「我係大家嘅BB L！」李成烈則用廣東話講：「見到你好幸福。」

隊長金聖圭之後用韓文說：「我是一直會在大家身邊的隊長聖圭。」今次是他經歷胞姐因病離世後首次出席活動，全場粉絲不斷大叫他的名字及用韓文講「我愛你」，其他隊友亦一起講「我愛你」為他打氣，其後南優賢講笑指香港的粉絲尖叫聲不夠其他地方的粉絲大，李成烈便在身旁附和，又用廣東話講「你好Kam」，十分爆笑。

除了唱出《Be Mine》、《Man In Love》及《The Chaser》等經典歌曲之外，他們又演唱新歌《Sad Loop》，6子更送上個人演出，其中李成種在演繹《Monster Time》時用水自淋，又唱到瞓地，相當投入，而李成烈唱出《TGIF》時脫下背心大晒肌肉，惹來全場尖叫，成員又多次落台跟粉絲自拍，更兩度Encore，大派福利。

香港站是今次巡唱的最後一站，金聖圭特別多謝從首爾場到香港場所有來撐場的粉絲，又不忘宣傳將於4月12及13日在韓國仁川舉行的Encore騷，以及將於下周推出的新歌《Dangerous》，張東雨指今次是他們第一次在戶外開騷，希望下次來港也能在同一場地演出，南優賢則指：「突然想起練習生時期的情景，我們不知不覺已經出道15周年，因為有大家的愛，我們才可以唱到現在，希望今後大家繼續支持和愛我們。」又搞笑地用廣東話說：「你哋唔可以出軌呀！」