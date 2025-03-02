方大同傳遺體雲南火化　臨終前將止痛藥說明書化成千紙鶴

方大同昨日（1日）已完成告別式，一代音樂才子別塵世。據知，方大同在臨終前將止痛藥說明書折成千紙鶴，甚至在接受化療時也還在畫分鏡，將人生的創作路程走到最後一刻，令人動容。

今日網上亦瘋傳方大同於香港養和醫院病逝，不過消息未得證實。亦有傳他生前移居雲南，從內媒從大理市殯儀館了解到，他的悼念儀式昨在館內舉辦，遺體隨後火化，至於是否安葬在大理，館方則說具體情況需要詢問家屬。而他的社交網IP也顯示位於雲南。方大同在2016年成立自己的音樂廠牌，他表示工作重心將轉向幕後，之後便呈現半隱退狀態，據悉他遷居雲南，曾於2018年創作歌曲《雲南里》。後來網傳他在大理從事農業，他特別創作《我不是農人》闢謠，收錄在最後的專輯《夢想家The Dreamer》。

方大同離世消息震驚兩岸三地，有歌迷在社交網分享他的最後身影，回憶在去年10月29日，於上海目擊方大同現身觀賞美國84歲傳奇爵士鋼琴家Herbie Hancock的音樂會，而這也讓他不禁感嘆「那次偶遇竟成了訣別……多想和你親口說一聲：『大同，謝謝你和你的音樂，祝你身體健康，一切都好』。」

照片中見到，當時方大同戴著鴨舌帽和口罩，身旁友人穿短袖衫，而方大同則穿上灰色厚外套配黑色長闊褲；當時他身形消瘦，但氣色還不錯，開心與友人聊天，沒想到4個月後就病逝。該歌迷寫道：「遺憾的是，時至今日我竟然沒有親身看過一次你的現場，還以為你的身體真的在慢慢好轉，演唱會也一定還會回來。小時候還在上學的我沒辦法去到你的演唱會，如今長大了，卻沒想到竟再也沒機會聽到你的現場了」。並感嘆：「更沒想到，去年10月底在上海Herbie Hancock音樂會的那次偶遇，竟成了訣別，可惜當時沒能及時發現你，即使我們就相隔在不到幾米的距離。多想和你親口說一聲：『大同，謝謝你和你的音樂，祝你身體健康，一切都好』。」

方大同在人生中最後一張專輯《夢想家》中的歌曲《回留》，用極簡的鋼琴伴奏與沙啞嗓音，被歌迷解讀為是「與無常生命的對話」，而專輯封面的油畫風格，也被視為他在生命末期仍持續追求藝術的隱喻。

恰巧的是，「千紙鶴」是方大同於2012年作的曲子，填詞者則是方文山。網友在該曲的短片頻度網頁留言：「希望千紙鶴可以帶着祝福，陪伴你到另一個世界」、「最愛大同這首千紙鶴。多年前第一次聽完，完全被吸引，編曲帶我到了萬千世界，聽著覺得靈魂披上了一層紗，而我以第三人稱在看今世紅塵。」

而方大同於2月14日情人節前一天，公布了最後一首自寫的情歌《那沙漠裡的水》，讓網友在他離世後，聽這最後一首歌聽到哭。

方大同在今年2月13日晚間將近十點時，透過手機發布最新創作歌曲，並主打着「方大同2025年最浪漫的靈魂R&B告白情歌」：「那沙漠裡的水」，祝福天下有情人都能終成眷屬，每個人都能找到自己沙漠里的水，甜蜜蜜；並在笑而不語的狀態中認為：「我也覺得挺浪漫！」

該首歌的內容如下：

遇見了妳

這也許是天意

如果妳 也不介意 我想對妳說

我心裡藏

妳 就像那沙漠里的水

那甜蜜的滋味

多麼珍貴

妳願不願意做

我沙漠里的水

在方大同於昨日驚傳離世後，網友在這首方大同最後發布的歌曲下方寫下：「不是真的吧？傷心」、「別嚇我啊！老大！淚」、「哥，我還在等你開演唱會呢，快告訴我這是假的！」。也有不少網友懷念方大同的創作才華，表示：「感謝您在華語樂壇留下了一道深深風景，希望您在另一個時空能繼續寫出不一樣的曲子，永遠記住你」、「真的在你的音樂裡能看到彩虹，謝謝你。」