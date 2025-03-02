單文柔Fit咗打破有喜傳聞　陳展鵬奸笑：我會好好安排！

視帝陳展鵬與太太單文柔帶同女兒小豬比今早（2日）現身荃灣出席慈善行活動，展鵬表示是首次帶囡囡參與慈善行，希望讓女兒感受一下行善的意義，單文柔則爆女兒學校早前舉辦了捐利是活動，笑指女兒不明白為何要將自己的利是捐出，故希望多點帶女兒參加慈善活動，讓女兒培養一顆助人之心之餘，亦可趁機給女兒「放電」。

2人表示女兒很活躍，上年剛學識了踩單車，現時會經常一家三口踩單車，又透露女兒想學打乒乓球及游泳，單文柔笑言自己也因此做多了運動，展鵬即大讚她Fit了不少，打破了懷孕傳聞，問到會否想添個小朋友？單文柔表示等上天安排，展鵬則笑言自己會好好安排，更自爆希望多生幾個，好讓女兒有更多弟妹陪伴一起成長，笑問生孖胎是否更好？單文柔即耍手擰頭笑謂：「咁又唔好，分開好啲，哈哈！」

談到工作，展鵬透露正籌備音樂會，希望年中能舉辦自己的首個香港站音樂會：「第一次喺自己地方開騷，想請多啲嘉賓，畀大家新鮮感。（女女一齊上台？）要睇Rundown先，或者有驚喜。」另談到他農曆年舉行粉絲聚會兼大派千元利是，他笑指派之餘自己也有「得著」，又指近幾年雖然多了在社交平台跟粉絲見面，但自己還是比較喜歡跟粉絲作近距離互動。

至於為活動擔任司儀的前港姐冠軍宋宛穎，表示自醫學院碩士畢業後，已專注回歸幕前工作，現時以主持工作為主，又指自己修讀的是醫學研究，因此即使要做相關工作也是在實驗室中做研究：「擺低幕前工作一排，依家再開始做返當自己新人，會多啲時間做準備。（會拍劇？）暫時以主持工作為主，但都期待拍劇，拍劇需要時間，我依家嘅時間比較自由，所以都有向監製自薦。」她希望能挑戰反派角色，不過亦想先多儲演出經驗再挑戰。談到每年也有新一批港姐師妹誕生，會否擔心競爭對手大增？她對此表示不會：「大家都有唔同定位，我都希望公司越嚟越多優秀人才。」