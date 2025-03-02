「法」現新味　優雅時尚

高級法國菜一向是慶祝首選，但其實法國人都唔會餐餐Fine Dining，反而是三五知己到輕鬆小館又或Bistro邊食邊傾，好似新開的法式小餐館就有升級家常料理和美酒，讓大家體驗地道的輕鬆愉快氛圍。

中環：細膩巴黎格調

法國人重視生活質素，衣食住行樣樣精細。剛於中環開業的法國餐廳，店名融合米芝蓮星級主廚Franckelie Laloum及拍檔Michael Larkin的名字。大家可以在酒吧區和朋友小酌一番，之後步入主用餐區用餐。餐廳請來知名藝術家設計牆身壁畫，配啡黑色調和格仔圖案，頓時令氣氛生色不少。大廚指菜式注重精緻搭配和細節，同時又注入親民風味，讓餐廳保持新鮮感及親和力。

以雞尾酒大蝦作靈感炮製的法式小龍蝦，選用法國大西洋的螯蝦配時蔬，再加點用蛋黃醬、干邑、番茄醬和辣醬等調成的雞尾酒醬，清新酸爽。日本油甘魚用多款果皮醃製，蘸香橙柑橘醬汁和蒔蘿油，魚肉散發淡淡的柑橘香氣，鮮嫩美味。本地多寶魚只簡單加調味料和橄欖油烤煮，鎖住肉汁又帶焦香，吃時加點煙熏法式荷蘭醬，凸顯多寶魚的天然鮮味。

想來一點經典滋味，首選牛胸腺，酥皮千層盒放入牛胸腺和羊肚菌，淋用干邑、白酒和忌廉等調製的醬汁，味道濃郁有菇香。另一道富代表性的法式酥皮肉批，以豬肉和鵝肝等做成的肉醬配肉凍，一直是法國人餐桌上旳人氣美食。大廚自家創作的烤雞，用上本地黃油雞醃製1日，加香草和鹽水慢煮1日，再風乾1日，上桌前才烤焗至皮脆肉嫩，工序繁複，吃時伴昆布高湯烹調的日本越光米飯，油潤雞肉配鹹香米飯，堪稱完美。最後品嘗由糕點師Natalie Leung製作的士多啤梨撻、巴黎泡芙和杧果柚子撻等法式甜點，為這趟法國品味之旅，畫下完滿句號。

銅鑼灣：混搭風酒館

不少法式小酒館走的是家庭料理路線，強調供應傳統風味。近年多了亞洲廚師到法國，令亞洲飲食文化和食材融入外國菜式內，為小酒館帶來與別不同的佳餚。銅鑼灣新開旳現代小酒館融入法日料理，主廚Keith Leung想為這間輕鬆小店打造不受區限的美食，融入日系感覺的菜式配以法菜優雅擺盤，為大家帶來截然不同的飲食元素。

佐酒小食帶摩登日式風味，以法國和荷蘭番茄入饌旳紫蘇番茄，酸甜清新。蝦味噌南瓜是用蝦湯煮腍南瓜，配用鹽鞠發酵的南瓜醬和蝦膏忌廉芝士，濃郁鮮香。苦瓜輕灼配醃白蘿蔔，再加點墨西哥辣椒醬汁和油炸腐皮，口感豐富又甘香。

主菜從法國菜式變奏，全新登場的油封鴨，鴨腿改以五香粉醃製慢煮，配苦瓜和大根沙律，再加點芥末沙律醬和小米，味道豐腴。羊仔骨加四川花椒醃製蒸焗，伴以從非洲及拉丁菜式常用的西班牙番茄堅果辣椒醬和薄荷油乳酪，濃而不膩。用麴菊熟成的肉眼扒或牛肩，煮熟後配自家製炸薯餅和烤蒜泡沫，肉味香濃、軟滑多汁。飯後除可用和牛配自家製麵解酒，也可揀選是日芝士蛋糕或醉人芭菲。