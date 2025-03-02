吉伊卡哇 MOGUMOGU本舖　登陸東京近郊小江戶川越

由日本漫畫家ナガノ創作的人氣漫畫系列《吉伊卡哇》（Chiikawa），早前於京都伏見稻荷大社附近開設的主題專賣店「吉伊卡哇MOGUMOGU本舗京都伏見店」大獲好評後，最近於東京近郊的小江戶川越再下一城，開設「吉伊卡哇MOGUMOGU本舖」第二間分店。今次新店不僅延續了京都店的可愛和風設計，更以川越當地特色為靈感，推出一系列限定商品，包括番薯造型絨毛公仔、犬張子、達摩等萌爆單品，絕對是粉絲們必衝的新朝聖地！

川越以番薯聞名，今次新店特別推出「川越限定番薯系列」，其中最吸睛的莫過於「番薯造型毛公仔」，角色們戴上番薯頭套，可愛滿分！還有「番薯公仔吊飾」、「朱古力番薯饅頭」等美食與周邊，粉絲們肯定會忍不住瘋狂掃貨！除了番薯系列，新店還與川越百年糕點老舖「龜屋」合作，推出每日限量發售的「吉伊卡哇造型銅鑼燒」，其他美食如「蜂蜜蛋糕饅頭」、「蝦味仙貝」和「金平糖」也充滿和風特色，絕對是送禮自用的最佳選擇。店內設計融合了川越的復古街景與現代風格，設有多個打卡位，包括小可愛們拉人力車的場景，還有鯛魚燒、番薯等拍照道具，粉絲們可以盡情拍照留念。為慶祝新店開幕更特別推出兩大送禮活動，其一是消費滿2,000日圓（約HK$104）即獲贈「透明小卡」一張，滿8,000日圓（約HK$416）則可獲得「亞加力膠牌」一張，數量有限，送完即止。