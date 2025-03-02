林峯余香凝嘆做人父母甚艱難　王敏奕自覺唔勝任做媽媽

藝人林峯、余香凝、王敏奕及梁雍婷等，今日（2日）參與主演電影《面試特攻隊》開鏡儀式，眾人更各自抱起戲中小演員合照，當中王敏奕跟小演員表現非常親密，不時又攬又錫，母愛大泛濫。

戲中跟余香凝演夫婦的林峯，笑言不用埋位時二人主要話題也是談湊仔經，就連導演及劇組人員也會加入齊齊分享心得，雖然大家本身也育有小朋友，不過開拍前劇組亦特意安排時間讓他們先跟小演員相處玩耍，讓彼此先熟絡，令拍攝時會更加順利，林峯笑言跟小朋友玩了一個小時自己已經「冇電」，余香凝則指自己跟小演員玩了3個多小時，更玩到隔天失聲，幸經過治療及休息後回復聲線，未有影響拍攝進度。

二人也表示做人父母甚艱難，除了陪小朋友玩，亦要兼顧小朋友的學業，余香凝表示在小朋友一歲多時，家長已經要為他們的入學面試作準備，林峯亦坦言現在幼稚園的功課，已等於是他當年讀小學時的功課一樣難，又指未有小朋友前放假可以很隨意，但現在會盡量跟隨小朋友的假期放假：「要跟佢哋作息，去旅行要捱貴機票。」談到他早前在社交網放出跟家人一起到日本滑雪的靚相，有網民指女兒長得似他，他笑言覺得外表上女兒長得似他亦似太太，不過樂天性格就跟他很相似。另談到他憑電影《九龍城寨之圍城》入圍今屆金像獎最佳男主角，他表示對團隊有信心，但坦言首次參與金像獎，自己以觀摩心態與。

談到影大合照時肉緊抱着小妹妹，飾演家長的王敏奕笑言戲中孩子其實是男生，見她情緒非常高漲，她解釋因剛拍完了一場導演臨時加的飲酒戲：「導演鍾意我哋每個演員都有真實嘅反應，所以我無Hea做，飲咗好多，最慘係啲酒好難飲，哈哈！導演臨時要飲酒，所以喺便利店隨便買，冇帶私伙。（飲醉？）我覺得自己OK，我冇醉！」她透露戲中為養育孩子要打幾份工，笑指大家屆時可入場數數她究竟做了幾多工作，覺得最好玩是做保安員。同樣演媽媽的梁雍婷表示與王敏奕識於微時，約5年前齊齊為金像獎擔任司儀，到今天終於能於電影合作。

問到二人可會真的想當媽媽？王敏奕指今次演出令她更肯定生仔並不是講笑，坦言在片場見到小演員的父母對子女的關心和照顧後，便自覺未能勝任，現時還是先專心工作。梁雍婷坦言跟小朋友相處愈多，愈明白養育孩子需要耐性和責任感：「我鍾意同佢哋玩，我會思考點同戲入面個女玩得有意義，不過我可以收工，但做父母係冇得收工。」談到她憑電影《破．地獄》入圍金像獎最佳女配角，她笑言仍未挑選戰衣，亦很屆時跟幾位好友兼對手碰碰面，自己的心水女配角是韋羅莎和李琳琳。