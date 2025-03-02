劉穎鏇唔怕進軍荷里活　何廣沛準備拍《新聞女王2》

藝人劉穎鏇、何廣沛、張馳豪及詹天文等今日（2日）到銅鑼灣參與慈善籃球友誼賽，兩位3月壽星詹天文與張馳豪獲送上生日蛋糕慶生，是日更是詹天文的19歲正日生日，對於能在工作中度過她表示很開心，感覺新一年會有更多工作，透露晚上會跟家人吃自助餐慶祝，但笑言之後會有工作故會忍口，又笑指上年家人讓她植髮好成功，保持得好好，笑言生日願望是身體健康、食極唔肥，並透露有跟幾位好姊妹包括炎明熹、姚焯菲和鍾柔美相約吃飯，不過大家因工作故仍未能夾好日子，她表示跟炎明熹有彼此關注社交平台並留言保持聯絡，但不會主動提及工作問題。至於本月5日將踏入30歲的張馳豪則笑言想忘記，坦言要反省是否已做到「三十而立」令自己有壓力，願望是能夠身體健康、開心和更多工作，最想推出EP和演出電影，但笑指暫未聽到公司安排。

自小已打籃球的劉穎鏇稱最近較少打波，因此擔心是否能應付年青對手的體能，但能參與慈善賽已覺得很開心。她表示新劇《奪命提示》將於，自己也十分期待，因今次是她入行以來最多感情戲和動作戲的一次，是有血有汗的作品，談到劇集宣傳片有不少性感鏡頭，她笑指並未齊全，劇中會有更多鏡頭會出現，不過指性感是因角色需要有。另談到她在自家短片頻道放出訪問小朋友片段，被網民大讚她英語流利及可到荷里活發展，她笑言求之不得。

何廣沛表示兩年前才加入許家傑的籃球隊，雖被封「籃板王」，但卻很少得分，又透露《新聞女王2》預計在3月中開拍，不過自己尚未收到劇本，未知會否跟「Man姐」（佘詩曼飾演）仍有對手戲，但也很期待和黃宗澤合作。另談到好友郭子豪離巢，他坦言早已察覺到，又指對方向來是很有計劃，會有自己打算，問到是否會擔任對方婚禮的兄弟團？他笑指對方有很多朋友，故未輪到他擔任兄弟，又指雖然對方仍未通知他，但自己已請定假預備出席婚宴。