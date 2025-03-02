周吉佩吳業坤東港城開唱　大爆淵源有幸再做同門

歌手吳業坤和周吉佩（吉吉）最近分別推出新歌《GUTS》及《愛情求生案內書》，今天（2日）兩人到東港城合作舉行「東港城x TMG周吉佩及吳業坤新歌發布會」，與在場粉絲一同慶祝新歌發布。活動上二人輪流獻唱，吉吉更即場跳唱新歌搞到大汗淋漓，要吳業坤幫忙抹汗。

吳業坤和吉吉原來已相識十多年，由前公司開始已經認識合作，亦曾一齊參與過大大小小的音樂會，而比吳業坤早入行的吉吉笑言不敢以前輩自居。雖然相識已久，但還未試過合唱，希望接下來可以一起出合唱歌，或一同參與音樂性的旅遊節目。

提到吳業坤新歌是描述情侶間為了維繫關係而使出各種「求生招數」，問到他是不是經常激老婆？他就笑言自己好容易衝口而出，所以會經常激嬲人，而且喜歡開玩笑，但太太卻恰恰相反：「好簡單，我講笑咁話太太肥咗，佢會好認真。（成日嗌交？）嗌交一定會，但因為同佢嗌交係講日文，所以成日都唔夠講，好快就無疾而終。」

另外，吉吉亦於下月17日與粉絲組團去塞班島旅遊為慶祝歌迷會成立兩周年，預計會有30人參與，屆時吉吉會與一班粉絲聚會以及開迷你演唱會，他亦透露今次去塞班島唔淨止玩，亦有任務：「我會準備新書，同埋拍新MV，希望本書可以趕得切7月書展出。（寫真？）唔係，我行文藝路線，本書會有少少似自傳，講我人生。（有冇性感相？）出版社嗰邊係咁叫我加呢個環節，到時睇吓點。（露兩點？）其實冇乜所謂，不過最驚到時個身形唔好，要再操練吓。」又言自己最近其實瘦了，前排因為演唱會腸胃炎，搞到飲食變差。

至於下月18日生日的吳業坤表示會到日本進修空手道，笑言生日願望就是「唔做住」：「希望大家都好啦，齊齊出多啲歌。」吉吉反問他有沒有計劃生小朋友？吳業坤就指暫時未有，不過之後想生就會找吉吉攞配方。