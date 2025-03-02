廖慧儀處女出戰跑步比賽　大慒唔知獲季軍冇去頒獎禮

無綫小花廖慧儀（Jessica）今日（2日）參加5公里慈善跑，首次出賽的她獲得季軍，不過，她卻懵然不知，賽後即時回家未參與頒獎禮，認真烏龍！

她表示以前並不喜歡跑步，因為覺得好悶，加上膝蓋的十字韌帶曾撕裂，所以一跑就痛，但近兩個月開始愛上跑步兼跑上癮：「我會約埋朋友一齊練跑，大家傾住偈咁樣跑，時間過得好快，唔會覺得好辛苦，一開始跑5公里已經好痛，但最近有食補充劑，膝頭哥個舊患亦冇再痛，依家就算一個禮拜跑兩日10公里都好輕鬆。」她稱以往愛邊閒天邊跑步，今次比賽是她第一次認真跑，而她在比賽前亦添置了不少跑步用品，例如手錶、耳機、袋，又獲客戶送上運動眼鏡給她：「我一次過戴晒上身，喺比賽之前試吓跑，比自己習慣吓Full Gear跑嘅感覺，仲特登去咗比賽嘅路線試跑，同埋計時。」

她自言目標是在29分鐘完成，就連跑前一晚朋友婚禮也不敢飲酒以免影響表現，最後結果比預期中快：「我最後好似跑到27分幾衝線，但係因為我冇乜跑比賽嘅經驗，我跑完就走咗，冇睇到自己成績，跟住返到屋企沖完涼，見到有粉絲喺社交網恭喜我拎咗季軍，但係咪拎咗季軍，我就要同主辦方Fact Check吓先。」今次處女跑已斬獲好成績，問她會否再參加其他跑步賽事時，她坦言：「其實我本身真係好鍾意運動，但係跑步我係一個初哥，嚟緊好希望試吓跑10公里、半馬同埋試吓參加海外嘅馬拉松，例如去日本跑，以前聽身邊啲人講話跑步會跑上癮，嗰陣都唔明依家終於明啦！」