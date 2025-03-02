黎耀祥麥長青《西遊記》合體　「踩場」拜訪《射鵰》比武地

黎耀祥與麥長青（麥包）曾在1996年經典神話劇《西遊記》分別飾演二師兄「豬八戒」和三師弟「沙僧」，兩師兄弟相隔29年再度攜手勇闖江湖，擔任無綫全新旅遊飲食節目《江湖見》主持，他們會暢遊俠小說中描述過的江湖世界，包括《射鵰英雄傳》英雄比武之地的煙雨樓、「華山論劍」的華山等；穿梭浙江、江蘇、湖南、湖北、陝西、福建、貴州及雲南8大省份，遊覽近20個城市，親身體驗當地風土民情和飲食文化，探索各地的歷史古迹。

節目明晚（3日）首播，他們會到浙江省海寧市，欣賞壯觀的錢塘江大潮，認識潮汐形態和觀潮節的歷史淵源。移步杭州後，二人登上約20層樓高的六和塔，細賞清高宗乾隆御題的各層牌匾墨寶。之後兩人到訪嘉興市和湖州市，除到了《射鵰英雄傳》郭靖與楊康18歲時比武之地—煙雨樓，還到了18年後的比武地方—醉仙樓大歎美食，於1994年劇情《射鵰英雄傳》裏飾演老頑童周伯通的黎耀祥笑謂：「我今日真係重遊舊地。」他們還體驗採南湖菱，二人在烈日當空下坐著巨型木盤採菱角，即使大汗疊細汗，依然認真跟師傅學習，採菱角後更即剝即食，夠晒新鮮。