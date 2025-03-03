【是日通勝】

農曆二月初四

乙巳年 戊寅月 辛未日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、中午11時至1時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、動土、嫁娶

忌：合醬、造酒

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：24、35、27

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：工作表現不似預期，只能怪自己不夠專心。

金牛座：說好話是不用錢，不妨對情人多讚美幾句！

雙子座：不要做超出能力範圍的事，以免破財收場。

巨蟹座：各方面運勢皆下跌，保持低調可避免惹禍。

獅子座：事業愛情兩得意，好好把握今天的好運氣！

處女座：整體運勢明顯下滑，理財投資要特別小心。

天秤座：財運佳，投資易有回報，可考慮乘勝追擊。

天蠍座：財運上升，有閒錢應多做好事，利人利己。

人馬座：不乏解決問題的方法，精神壓力大大減輕。

山羊座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

水瓶座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

雙魚座：處事猶豫不決，易錯失投資獲利的好機會。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）鼠 遇貴人

（跌）牛 難成功

鼠：財運旺，可從貴人身上獲得投資靈感。

牛：是日沖煞，工作效率差，表現難達標。

虎：被棘手問題弄得一頭煙，勿自亂陣腳。

兔：努力工作是好，但不應犧牲休息時間。

龍：不乏賺外快的機會，可改善生活質素。

蛇：改變投資決定要三思，以免因小失大。

馬：做實事比發表偉論，更易獲上司認同。

羊：競爭對手不是省油的燈，需小心應付。

猴：共同話題減少，感情關係正受到考驗。

雞：易有失眠問題，不要把煩惱放在心上。

狗：運勢一般，做沒有遠見，很容易上當。

豬：很多人主動幫忙，工作表現會有進步。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

驚蟄日

「今夜偏知春氣暖，蟲聲新透綠窗紗。」

中國傳統曆法將全年分為四季二十四節氣，今年3月5日（農曆二月初六）為「驚蟄日」，又名「白虎開口日」，而「驚蟄」正是春季節氣之一。

驚蟄過後，冬眠的動物會全部甦醒，亦表示小人開始多起來，而且會在這一天出口傷人，挑撥離間及惹是非，所以要打小人，祈求新一年可以順順利利，不受小人纏繞，消災解困，化險為夷。

風水上，今年三碧是非星飛臨西北方，西北方亦是男主人方位，因此男主人於今年流年容易沾上是非官非纏繞，最適當布局，是放一些紅色物品破解，如紅燈籠、中式如意結或其他紅色物品，放到年尾。與此同時，檢查家中的西北位有否出現霉爛東西或孳生霉菌，若不處理會影響身體健康，亦會導致不順心的事情發生。

拍打對頭人和驅趕霉運的習俗，是打人人的前身。一般打小人在三叉路口、橋底或路邊進行，因為這些位置煞氣大，能叉着小人，使他們不能作惡。

其實一個人的命格本身會否犯官非是非，甚麼時候出現，也可從八字查出來，從而做好防備及化解工夫。