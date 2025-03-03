周奕瑋快閃新加坡　見證麥美恩畏高勁淆底　

藝人麥美恩（Mayanne）2月28日剛度過了38歲生日，日前更被發現「畀仔圍」慶生，但原來生日之前，她已相約兩位閨密周奕瑋（Jarvis）及駱胤鳴快閃新加坡旅行，預祝自己生日快樂。3位「傻人」盡興而歸，恍如重返中學生涯齊齊玩轉主題樂園，返港後依然回味無窮。

Jarvis受訪時笑言：「趁住大家工作有空檔就約埋一齊去個旅行，揀新加坡做目的地係因為我本身好鍾意哈利波特，知道舊年年底開咗個新嘅哈利波特樂園，所以就係咁說服佢哋兩個陪我去。我仲同Mayanne講，因為舊年佢喺新加坡攞咗個『亞洲最佳娛樂節目主持獎』，但當時行程太趕，佢都冇機會喺嗰邊玩過，今次可以借機凱旋回歸嘞。」

Jarvis又半開玩笑指出發前根本不記得Mayanne生日：「所以喺嗰邊我哋冇同佢慶祝過，係返到香港先醒起咋，哈哈！」他自爆3人都是榴槤控：「喺新加坡我哋一齊大擦特擦榴槤，去嗰幾日食咗好多餐，完全唔理熱氣。而Mayanne本身畏高㗎，但係畀我哋兩個帶咗佢去個稍為有啲高度嘅觀光點，佢不嬲都有啲霸氣嘅，但點知一上到去，幾秒唔夠佢突然淆晒底，真係好好笑。」