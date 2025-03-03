奧斯卡︱狄美摩亞閃爍銀look出戰奧斯卡　Ariana「公主」造型爭獎

國際影壇盛事，《第97屆奧斯卡金像獎》香港時間今晨於美國加州杜比劇院舉行，一眾名人紅星「傾巢而出」盛裝現身，爭妍鬥麗於紅地氈上率先鬥一番！

在頒獎禮舉行前半小時一眾巨星紛紛現身奧斯卡紅地氈，其中憑《完美物質》（The Substance）成為今屆影后大熱的美國女星狄美摩亞（Demi Moore）就穿上銀色吊帶閃片長裙現身，她接受傳媒訪問時表示好興奮出席《奧斯卡》，今次是她從影以來首獲《奧斯卡》提名，能否捧獎拭目以待！

除了狄美之外，角逐最佳女配角的《魔法壞女巫》（Wicked）美國天后Ariana Grande與《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）大熱門美國女星素兒莎丹娜（Zoe Saldaña）亦先後踏上紅地氈，其中Ariana繼續以「公主look」示人。而她與影星男友Ethan Slater分開行紅地氈繼續低調。頒獎禮開始時播出於洛杉磯取景拍攝的電影片段向早前發生災難性山火的洛杉磯致敬，Ariana與《魔》拍檔Cynthia Erivo先後出場唱歌向當地致敬。2人唱畢後令在場的同片楊紫瓊被影到感動落淚。