奧斯卡︱Kieran Culkin憑《深痛導賞團》大熱贏男配角忘形爆粗

《第97屆奧斯卡金像獎》現正舉行，艾美視帝Kieran Culkin憑溫情喜劇《深痛導賞團》（A Real Pain）以大熱姿態勇奪最佳男配角，首次獲《奧斯卡》提名便「一擊即中」獲獎。

之前已橫掃各大電影頒獎禮包括《金球獎》最佳男配角的Kieran，擊敗一眾強勁對手包括《阿諾拉》（Anora）俄羅斯男星Yura Borisov、《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）的美國男星愛德華諾頓（Edward Norton）、《粗獷派建築師》（The Brutalist）的澳洲男星佳皮雅斯（Guy Pearce）以及《飛黃騰達》（The Apprentice）的美國男星Jeremy Strong奪獎。現年42歲的Kieran入行多年，2018年憑大熱劇集《傳媒家族繼承人》（Succession）的演出獲讚賞，並勇奪《艾美獎》與《金球獎》視帝寶座，他的兄長是90年代賣座片《寶貝智多星》（Home Alone）的男星麥哥利高堅（Macaulay Culkin）。Kieran一上台致詞時便忘形爆粗，當他多謝完片中拍檔後，要求再講幾分鐘講關於老婆Jazz Charton，他指已為他生一仔一女的老婆在一年前與他打賭，如果他贏到奧斯卡便會為他生多個，但他要求生多兩個，然後表示：「我哋依家開始生啦，你點睇呀？」搞到老婆害羞遮嘴大笑，但也點頭同意。