國際影壇盛事《第97屆奧斯卡金像獎》香港時間今晨於美國加州杜比劇院舉行,今年雖然取消傳統最佳原創歌曲表演環節,但仍然邀請多位紅歌手包括韓國女團BLACK PINK泰籍成員Lisa、美國女歌手Doja Cat以及英國女歌手Raye擔任表演嘉賓,Lisa更成為《奧斯卡》史上首位K-Pop歌手表演,她們一同高唱「占士邦」系列主題曲向「占士邦」兩名監製Michael G Wilson與Barbara Broccoli致敬。

Lisa打頭陣唱出由英國樂隊披頭四(The Beatles)成員保羅麥卡尼(Paul McCartney)1973年為占士邦片《鐵金剛勇破黑魔黨》唱的主題曲《Live and Let Die》,Doja Cat接住唱由Shirley Bassey原唱的《鐵金剛勇破鑽石黨》主題曲《Diamonds Are Forever》,最後由Raye唱由Adele原唱的《新鐵金剛:智破天凶城》主題曲《Skyfall》。