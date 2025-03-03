陶喆叫粉絲唔好再叫佢「老公」　諗定下次攻啟德

台灣金曲歌王陶喆昨晚（2日）假紅館舉行一連兩場演唱會的尾場，藝人謝霆鋒、張學友、任賢齊、莫文蔚和古巨基等人均有送上花籃祝賀，而台灣歌后A-Lin亦專程來港朝聖，被陶喆點名的她亦特登站起來向大家送飛吻打招呼。

闊別香港紅館舞台22年的陶喆今次巡演香港站選擇再於同一地方進行，他先用廣東話作自我介紹，然後笑言自己其實是在香港出世，又指「22」這個數字非常特別，除了相隔22年再回港開演唱會之外，前晚演唱會頭場亦斷電了22分鐘，稱期間還向觀眾分享了很多私人秘密，但自己亦都好緊張，整個過程感覺就像過了22小時一樣。之後他又笑言記得2003年已經有好多男粉絲叫他老公，但現在他已經有老婆了，不好再這樣叫，他又稱自己嗓子不好，但會繼續努力。臨近尾聲，陶喆落台與A-Lin合唱《天天》。

陶喆表示第一次在紅館開演唱會已經是2003年，他笑言還記上次來這邊是看張學友演唱會，所以對於紅館有好多記憶，問到為何相隔這麼多年才來開騷？他就表示因為紅館太出名，好難Book，所以新一年第一站的巡迴演唱會就選在香港舉行：「雖然呢個巡迴演唱會係延續去年巡演，但今年第一站就揀咗紅館，有種返去以前嘅感覺，好特別。」提到他聲音不舒服，他指因為近期每日都在趕錄新專輯，所以可能休息不夠，再加上知道粉絲們都等了這張專輯好耐，所以都有少少壓力。他又指只在香港開兩場騷完全唔夠喉，但冇辦法因為行程安排得好滿，所以如果可以希望下年可以再回來：「聽講香港好似有個新場館。」

講到前香港日頭場演唱會他唱了方大同的歌作悼念，對此陶喆大讚方大同的音樂除了好聽，仲好有影響力，所以對於方大同離開大感難過：「雖然我同大同冇好熟，但一定要尊重佢，同埋我嘅Band，我嘅音樂總監佢都係同方大同一齊合作過，所以佢真係好難過，呢段時間要幫手準備呢個show，心情都好沉重。」提到方大同有「香港陶喆」之稱，陶喆即笑言自己都在香港出世，然後他又說出自己與方大同的生日好接近：「大同佢係7月14出生，我係7月11日，我同佢都識上海話，亦同樣好鍾意R&B音樂，太多共通點了。」他又指上年有好多場騷都想邀請方大同參與做嘉賓，奈何人生脆弱，透露最近收到好多人叫自己一定要保重身體。

至於A-Lin原來是剛落機就直接來紅館睇騷，陶喆大讚她好有心，又笑言演唱會臨尾把咪遞給A-Lin唱幾句她都沒有拒絕，真的非常愛她。