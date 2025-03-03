韓綜人氣女王李時安　百變私服穿搭

近期南韓真人騷《單身即地獄4》掀起一波熱話，當中女嘉賓李時安一出場頓成焦點，其一對貓咪笑眼、171厘米的高挑身材擄獲一眾男嘉賓的目光，每每都被選去天堂島。李時安原本為偶像練習生，曾經參加不同的選秀節目，可惜最終都未能出道，現職是平面模特兒。熒幕上的她總是明艷照人，私下穿搭同樣極具品味，女生們不妨參考看看，或許你也能成為人氣王。

簡約恤衫

從李時安的日常穿搭中，不難發現恤衫的蹤影，尤其是寬鬆版型、清爽藍色或白色的款式，一年四季都是百搭單品。穿搭上可參考李時安這套，上身以無圖案的淺藍條紋恤衫，下身搭配黑色流蘇牛仔短褲，再將恤衫紮進去。或者以白色恤衫搭配寬鬆牛仔長褲，不紮衣服更能營造男友感。

皮革外套

另一樣李時安常穿的單品有皮革外套，款式多樣，可見她對皮革外套的喜愛之多。若想走型格路線，則可參考她身穿西裝設計的黑色皮革外套，內裏搭配同色系的上衣，再戴上簡約項鏈，整體造型不複雜，但足以營造型格氣質。但同時，皮革外套也能予人甜美感覺，例如李時安內搭碎花洋裝，再配上一頭捲髮，氣場瞬間轉變。

蛋糕短裙

走在潮流尖端的李時安，當然不會錯過近期流行的蛋糕短裙。例如她以簡約的白色衞衣，搭配紅色菱格短裙，還有皮質長靴更可凸顯修長大腿的優勢，整體造型利落。另外一套則穿上短版褐色外套配蛋糕短裙，打造帥氣有又甜美的穿搭，同樣配上長靴修飾腿型，看起來更有時尚感。