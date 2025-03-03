《水舞間》5月新章揭幕　KKday獨家優惠碼享全單5%折扣

【特約報道】於澳門新濠天地水舞間登場的水上匯演《水舞間》，故事講述英勇的異鄉人意外闖入神秘王國，拯救被黑皇后囚禁的安妮公主，演出融合高空雜技、戲劇化敍述與最前沿水效科技，以引人入勝的視覺奇觀與澎湃活力，點燃觀眾的感官想像，開啟一場前所未有的史詩級水上探險。

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