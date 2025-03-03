奧斯卡︱艾哲倫保迪憑《粗獷派建築師》大熱奪影帝

美國男星艾哲倫保迪（Adrien Brody）憑去年大獲好評的電影《粗獷派建築師》（The Brutalist）以大熱姿態勇奪《奧斯卡》影帝寶座，今次是艾哲倫相隔22年後再度勇奪《奧斯卡》最佳男主角。他於2003年憑《鋼琴戰曲》（The Pianist）捧走影帝。

於《粗》片飾演匈牙利裔猶太建築師László Toth的艾哲倫撃敗多位強勁對手包括《飛黃騰達》（The Apprentice）的羅馬尼亞男星施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）、《Sing Sing》的美國男星Colman Domingo、《教宗選戰》（Conclave）的英國男星賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）與《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）的美國男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）奪獎。在《奧斯卡》之前艾哲倫已先後在多個頒獎禮包括《金球獎》、「英國奧斯卡」《英國影視藝術文化學院頒獎禮》以及《Critics Choice頒獎禮》等先後勇奪影帝。

現年51歲的艾哲倫上台領獎時先多謝上帝，繼而表示感恩：「演戲係一件脆弱嘅事，表面好風光但隨時可以冇晒。」他希望在未來20年能證明自己是值得這個獎。他多謝孩子時，趕人音樂開始響起，他於是叫停音樂：「信我，我之前已經試過。」引起觀眾笑聲。他繼而祈禱希望有一個更包容的世界，反對反猶太與其他種族主義。