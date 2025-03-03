Jin現身撐場！J-Hope@BTS展開首個世界巡唱

韓國天團防彈少年團（BTS）預計於今年下半年合體，而已經退伍的成員Jin及J-Hope已積極展開個人活動，其中去年10月退伍的J-Hope於上月28日起一連三晚在首爾奧林匹克體操競技場舉行個唱，共招待3萬7,500名觀眾入場。

J-Hope以《What if》一曲揭開序幕，除了演唱《Pandora's Box》及《Arson》等Solo歌之外，又一連唱出《MIC Drop》、《Silver Spoon》及《Dis-ease》等多首BTS的歌曲，令全場High爆。J-Hope自爆上台前10分鐘是最緊張的時候，但只要上台見到粉絲，所有緊張都會消失：「這都是因為有大家，ARMY（BTS粉絲名）真的令我很自豪，很想給全世界看到。」

他將展開首個個人世界巡迴演唱會，在美國、墨西哥、菲律賓、日本、新加坡、泰國、澳門及台灣開騷，他最後表示：「首爾的演出是最棒的，所有東西都很完美，我很快會回來，真心多謝大家熱情的歡呼和應援。」

而隊友Jin與所屬的HYBE事務所議長方時赫亦有去捧場，其中Jin在社交網上載與J-Hope的合照，並留言道：「Hope呀，你好有型，如果你連歌都唱得咁好，我要點樣搵食？」認真搞笑！