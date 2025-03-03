奧斯卡︱Mikey Madison「一擊即中」打敗狄美勇奪影后

美國女星Mikey Madison憑電影《阿諾拉》（Anora）擊敗《完美物質》（The Substance）大熱門美國女星狄美摩亞（Demi Moore）捧走今屆《奧斯卡》影后。她首獲《奧斯卡》提名便獲獎，認真巴閉！現年25歲的Mikey除了擊敗狄美之外，亦擊敗多位強勁對手包括《魔法壞女巫》（Wicked）的美國女星Cynthia Erivo、 《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）的西班牙跨性別女星Karla Sofia Gascon與《我生如是繼續》（I'm Still Here）的巴西女星Fernanda Torres獲獎。

Mikey上台領獎時難掩興奮之情，拿出貓紙表示：「我好緊張，要讀貓紙。」她多謝家人與導演Sean Baker，並向性工作者群體致敬。她亦向其他提名人致敬，表示：「我夢想成真，要聽日先醒。多謝Sean，一切都係因為有你。」

在《奧斯卡》之前，Mikey已在多個美國影評人協會頒獎禮》與及「英國奧斯卡」《英國影視藝術文化學院頒獎禮》等獲影后寶座。《阿諾拉》是由美國導演Sean Baker執導，去年影片於《康城電影節》首映時大獲好評，並勇奪最高榮譽—「金棕櫚獎」。影片故事講述Mikey飾演紐約脫衣舞孃阿諾拉（Anora），某晚遇上來自俄羅斯的「富二代」伊凡（Ivan），「姣婆遇着脂粉客」一拍即合，由派對到床上，由酒精到毒品，私密的肌膚之親令二人擦出愛火，迅即閃婚，伊凡父母得悉後，卻馬上飛到紐約拆散小情侶。