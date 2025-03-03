奧斯卡︱《阿諾拉》橫掃5獎包括最佳電影成大贏家（得獎名單）

國際影壇盛事，《第97屆奧斯卡金像獎》於美國加州杜比劇院舉行完畢，最終由美國獨立電影導演Sean Baker執導的喜劇《阿諾拉》（Anora）掃走最佳電影等5獎成為大贏家。

除了電影之外，《阿》亦獲多個大獎包括最佳導演（Sean Baker）、女主角（Mikey Madison）以及最佳原著劇本等。3度上台領獎的Sean多謝《奧斯卡》大會支持「獨立電影」之外，亦高呼「獨立電影」萬歲。此外，《阿》亦獲最佳剪接。獲6項提名的《阿》獲5獎，認真巴閉！

身兼編導監的Sean一人獲4獎，成為《奧斯卡》史上首位憑同一部電影獲4獎最多的人士。

《阿諾拉》去年於《康城電影節》首映時已大獲好評，並勇奪最高榮譽—「金棕櫚獎」。影片故事講述Mikey Madison飾演紐約脫衣舞孃阿諾拉（Anora），某晚遇上來自俄羅斯的「富二代」伊凡（Ivan），「姣婆遇着脂粉客」一拍即合，由派對到床上，由酒精到毒品，私密的肌膚之親令二人擦出愛火，迅即閃婚。伊凡父母得悉馬上飛到紐約拆散小情侶，阿諾拉冀盼已久的灰姑娘童話一夜幻滅。。。

《第97屆奧斯卡金像獎》得獎名單

最佳電影：《阿諾拉》

最佳男主角：艾哲倫保迪《粗獷派建築師》

最佳女主角：Mikey Madison 《阿諾拉》

最佳男配角：Kieran Culkin 《深痛導賞團》

最佳女配角：素兒莎丹娜《艾美利亞變奏曲》

最佳導演：Sean Baker 《阿諾拉》

最佳國際電影：《我生如是繼續》（巴西）

最佳動畫：《貓貓的奇幻漂流》

最佳動畫短片：《In the Shadow of the Cypress》

最佳短片：《I'm Not a Robot》

最佳紀錄片：《家不成家—我生於巴勒斯坦》

最佳紀錄短片：《The Only Girl in the Orchestra》

最佳原著劇本：《阿諾拉》

最佳改編劇本：《教宗選戰》

最佳美術指導：《魔法壞女巫》

最佳服裝設計：《魔法壞女巫》

最佳化妝與髮型：《完美物質》

最佳視覺效果：《沙丘瀚戰：第二章》

最佳攝影：《粗獷派建築師》

最佳剪接：《阿諾拉》

最佳原創配樂：《粗獷派建築師》

最佳原創歌曲：《El Mal》 (《艾美利亞變奏曲》)

最佳音效：《沙丘瀚戰：第二章》