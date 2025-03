奧斯卡︱《阿諾拉》橫掃5獎包括最佳電影成大贏家（得獎名單）

國際影壇盛事,《第97屆奧斯卡金像獎》於美國加州杜比劇院舉行完畢,最終由美國獨立電影導演Sean Baker執導的喜劇《阿諾拉》(Anora)掃走最佳電影等5獎成為大贏家。

除了電影之外,《阿》亦獲多個大獎包括最佳導演(Sean Baker)、女主角(Mikey Madison)以及最佳原著劇本等。3度上台領獎的Sean多謝《奧斯卡》大會支持「獨立電影」之外,亦高呼「獨立電影」萬歲。此外,《阿》亦獲最佳剪接。獲6項提名的《阿》獲5獎,認真巴閉!

身兼編導監的Sean一人獲4獎,成為《奧斯卡》史上首位憑同一部電影獲4獎最多的人士。

《阿諾拉》去年於《康城電影節》首映時已大獲好評,並勇奪最高榮譽—「金棕櫚獎」。影片故事講述Mikey Madison飾演紐約脫衣舞孃阿諾拉(Anora),某晚遇上來自俄羅斯的「富二代」伊凡(Ivan),「姣婆遇着脂粉客」一拍即合,由派對到床上,由酒精到毒品,私密的肌膚之親令二人擦出愛火,迅即閃婚。伊凡父母得悉馬上飛到紐約拆散小情侶,阿諾拉冀盼已久的灰姑娘童話一夜幻滅。。。

《第97屆奧斯卡金像獎》得獎名單

最佳電影:《阿諾拉》

最佳男主角:艾哲倫保迪《粗獷派建築師》

最佳女主角:Mikey Madison 《阿諾拉》

最佳男配角:Kieran Culkin 《深痛導賞團》

最佳女配角:素兒莎丹娜《艾美利亞變奏曲》

最佳導演:Sean Baker 《阿諾拉》

最佳國際電影:《我生如是繼續》(巴西)

最佳動畫:《貓貓的奇幻漂流》

最佳動畫短片:《In the Shadow of the Cypress》

最佳短片:《I'm Not a Robot》

最佳紀錄片:《家不成家—我生於巴勒斯坦》

最佳紀錄短片:《The Only Girl in the Orchestra》

最佳原著劇本:《阿諾拉》

最佳改編劇本:《教宗選戰》

最佳美術指導:《魔法壞女巫》

最佳服裝設計:《魔法壞女巫》

最佳化妝與髮型:《完美物質》

最佳視覺效果:《沙丘瀚戰:第二章》

最佳攝影:《粗獷派建築師》

最佳剪接:《阿諾拉》

最佳原創配樂:《粗獷派建築師》

最佳原創歌曲:《El Mal》 (《艾美利亞變奏曲》)

最佳音效:《沙丘瀚戰:第二章》