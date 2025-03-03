Xiaomi 15 Ultra街拍神器　隨手即影

【特約報道】智能手機攝力愈來愈強，最近小米發表了超旗艦新作Xiaomi 15 Ultra，作為第四部跟Leica合作的結晶品，它擁有強勁街拍、人像及遠攝能力，無論米粉還是攝影愛好者對它十分期待。東網早前率先取得實機進行測試，一於看看這部「街拍神器」有幾勁！

火山形鏡頭 裝手柄變相機

此機沿用傳統的直板機身設計，6.73吋屏幕有自家製龍晶玻璃2.0保護，整體抗摔能力提升16倍。中框則是高強度鋁合金材質，四面包裹且一體切削，其中黑色版本更加入鋁合金材質紅圈及高強度玻璃纖維後蓋，令耐用度大增。數到最搶眼部分，必定是圓形相機模組，呈一體成形火山形狀，表面是Corning Corilla Glass 7i鏡頭玻璃，辨識度相當高的同時，拿上手沒有「頭重尾輕」問題，打直影相時更舒適就手。

提到手持，不得不提跟手機同步上市的專業攝影套裝，其中攝影手柄額外提供2000mAh電力，仲設有兩段式實體快門鍵、自定義旋轉輪及錄影快捷鍵。安裝後激似半專業相機，不但更型格，操作亦好有DC感覺，十分適合街拍愛好者隨手即影。另外，鏡頭轉環似足相機般要按實解鎖鍵再轉動才能更換，更有紅色裝飾圈選擇，拍友看到一定好有Feel！

大三元全焦覆蓋

Xiaomi 15 Ultra定位為專業影像旗艦手機，內置Leica Summilux「大三元」鏡頭，一機覆蓋14mm至200mm全焦，滿足短、中、長焦日常拍攝需要。作為主力的主鏡頭擁有Sony超大底1吋LYT-900感光元件，有效像素5000萬，單單一支鏡就覆蓋23mm、28mm、35mm及46mm多個焦距。另一枝是5000萬像像素超廣角鏡頭，等效焦距14mm，可拍攝無畸變且有臨場感的環境相。

兩支長焦神鏡 超強望遠能力

此機擁有兩支長焦鏡頭，一支是70mm浮動長焦，同樣具有5000萬像像素，專為拍攝人像特寫而設，可遠距離捕捉人物，造到前景清晰，背景虛化自然的效果，輕易突出焦點。遠攝更強的是2億像素大底潛望鏡，內置1/1.4吋感光元件，支援100mm原生長焦及200mm光學級變焦。它的最大優勢是望遠能力，在超遠距離也能拍攝動物特寫，而且壓縮感比70mm長焦鏡更好，令相片更加有焦點。另外它還支援最大120倍相片，實測30倍效果最佳，直頭望遠鏡咁勁！

Leica街拍介面 豐富特殊拍法

再看看其他拍攝功能，其中人像模式提供7個焦段、2個人像風格，並預載標準、旋焦、柔焦、寬螢幕、泡泡5個大師鏡頭效果，影人份外Fancy！街拍介面則模擬Leica M旁軸相機的光學觀景器，不同焦段對應一個取景框線，方便拍友預判拍攝效果。特殊拍法亦好豐富，例如4K@120fps電影慢動作錄製、4軸光學防震OIS抓拍、超高清拍攝、縮時，AI修圖更能抹走路人及玻璃反射，實用又好玩！

大屏新U打機得 3月7日正式發售

Xiaomi 15 Ultra內置6.73吋超薄邊框WQHD+ LPTO屏幕，支援120Hz屏幕更新率及3200nits峰值亮度。搭載最新Snapdragon 8 Elite 3nm製程旗艦級處理器，《AnTuTu》性能測試高達245萬分，名列眾手機前列位置，打大食遊戲也流暢唔窒。

Xiaomi 15 Ultra即日接受預訂，3月7日正式發售，提供黑、白及經典黑銀3色。Leica迷必買經典黑銀，事關它忠實還原了50年代M3相機的用色設計，限量發售完全Fans向！特別一提，小米同期還發表了標準版Xiaomi 15備有黑、白、綠、液態銀4色，屏幕減至6.36吋，適合女仔及鍾意細尺寸旗艦手機的用戶。值得一提，Xiaomi 15 Series可以同Apple生態互聯跨平台檔案傳送，只需要下載Xiaomi Interconnectivity App進行【Xiaomi HyperConnect】，就可以無障礙直接將相片過落iPhone，靚相隨時開心Share！

Xiaomi 15 Ultra

16+512GB 售價: HK$8,999

16+1TB 售價: HK$9,999

3月6日前預訂即送：

-Xiaomi 15 Ultra 專業攝影套裝 (價值HK$1,399)

-手機掛繩 (價值HK$99)

Xiaomi 15

12+256GB 售價: HK$5,499

12+512GB 售價: HK$5,999

3月6日前預訂即送：

-Xiaomi 15 定制手機殼 (價值HK$159)

-小米手環9 (價值HK$249)

*以上兩款手機均送2年原廠保養、碎屏保障及一系列增值服務。