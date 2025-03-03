方大同最後一程疑曝光　醫務人員：他走得很平靜

一代音樂才子方大同告別塵世，終於41歲。事出突然，由對抗頑疾長達5年到離世告別式，方大同及其音樂公司、家人等，均對此保持低調，因而有傳方大同於香港養和醫院病逝，亦有傳佢生前已移居雲南，並於大理市殯儀館舉行悼念儀式及安葬，更有傳佢病逝美國，不過所以消息均未得到證實。尋日（2日）再有自稱係醫務工作者嘅內地網民曝光方大同最後一程情況。

該網民以「關於大同的最後一程」為題，寫道：「關於大同的最後一程，昨天回了一條評論，然後很多喜歡大同的朋友們私信想了解大同的情況，我本來不想透露相關信息，可是在這個流量為王的時代，網上一些人為了流量消費逝者實在讓人不齒。我就是個普通的醫務工作者，我並不需要流量，只是想讓千千萬萬個像我一樣喜歡大同的朋友們放心，他走得很平靜，並沒有受到太多痛苦。」

佢到上月21日接獲120（內地急救電話）前往方大同家中：「大家都不敢相信躺在面前的是那個才華橫溢的音樂才子…」而出於對逝者嘅保護及對家屬嘅尊重，更出於對大同嘅喜愛，在場人士都選擇保守秘密。該醫務工作者仲話方大同真係好愛音樂，家中全是音樂相關物品：「相信他一定會在另一個美麗的世界做着他最愛的音樂。」而最後該醫務工作者亦懇求網民唔好再私訊自己。

方大同經理人證實前日（1日）「在雲南辦告別式這件事是正確的」，也向記者透露「一切都進行的很順利」。方大同後期幾乎定居雲南，2018年曾經還為當地寫過一首歌《雲南裡》，人生最後一哩路也是在雲南完成，問到方大同未來長眠之地？經理人表示：「哪裡長眠我們就保留點空間給家屬吧。」

而方大同離世消息曝光後，不少各地粉絲自發性追悼，問到官方是否有計劃舉辦追悼音樂會？經理人表示：「追悼音樂會是沒有的，大同的音樂是永恆的，希望他的音樂作品和精神財富，永遠存在大家的心中，再次謝謝所有媒體與朋友的關心。」