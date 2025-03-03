鄧麗欣「前奶奶」晒方力申新婚合照　葉萱超塵絕俗獲「阿媽」祝福

方力申2023年與葉萱（Maple）公開認愛後一直十分低調，他在情人節（上月14日）投下震撼彈，突然宣布已經結婚。小方近日已低調返港，除出席母校聖若瑟書院（St. Joseph’s College）創校150周年活動，透露有意生仔外，又和一班城中富豪慶祝45歲生日。葉萱婚後一直未有露面，但曾演小方媽媽的陳秀珠昨日（2日）就貼出與「新抱仔」的合照。

陳秀珠在社交網分享2張照片，見到她與方力申面貼面合照，另一張她則站在中間，與小方和葉萱同框。見到一向甚少在港公開露面的葉萱，身穿皮褸襯黑Tee牛仔褲，長得眉清目秀，與小方很有夫妻相，這對新婚夫婦更默契十足，一同舉起V字手勢拍照，小方面露甜笑，葉萱則較為害羞靦覥。網民都大讚葉萱：「他老婆樣子溫溫柔柔的」、「終於公開正面了！」陳秀珠發文恭喜小方抱得美人歸：「看見我的二阿哥終於踏上人生另一個階段，皇阿媽祝福你們開心、幸福、快樂Love U#陳秀珠 #方力申 #葉萱#甜孫爺爺 #皇阿媽 #二阿哥。」而小方亦留言感謝對方的祝福：「Thank you 皇阿媽」。

兩人在20年前播出的TVB劇集《甜孫爺爺》曾經合作，陳秀珠飾演方力申的媽媽「皇阿媽」，小方與和他撞樣的石修兒子陳宇琛演兄弟，劉愷威則演大哥。不過，有心水清網民卻發現陳秀珠不止一次演方力申的媽媽，他們曾在兩套電影中合作，分別是方力申與鄧麗欣定情之作、2006年上映的電影《獨家試愛》，以及分手前最後一次合作的電影、2015年上畫的《紀念日》，非常巧合，而鄧麗欣則兩次演陳秀珠新抱。