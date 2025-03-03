中年3︱海兒載譽歸來　陳芷盈向偶像陳曉東「示愛」

無綫音樂真人騷《中年好聲音3》評審團除了固定班底張佳添、周國豐外，音樂女神海兒載譽歸來，與陳曉東一起擔任嘉賓評審。本輪是20強晉身16強一對一PK 賽，昨晚（2日）最高分數的演出，是張與辰獻唱的《一生何求》，奪得95分，而第二是獻唱《女人的弱點》的陳芷盈，獲得92分；上一秒在舞台上超自信演出，下一秒對着偶像陳曉東即變回小粉絲，並向偶像「示愛」：「東東老師，我好鍾意你呀！」東東面對粉絲依然拿出嚴格標準，對芷盈演出有讚亦有彈。

最終評審們決定淘汰分別獻唱《不羈的風》獲得80分的李創偉，以及《難得有情人》獲得84分的陳嘉琦。同時本集節目別具心思，將舞台化身為電台直播間，邀來資深唱片騎師區瑞強（Albert）用靚聲帶觀眾進入《中年 3》20強競賽，除了分享與樂壇老友記之間的舊事，又模仿好友林子祥（阿Lam）聲線，隔空整蠱老友：「記者成日問我『你最愛是誰呀』，不如問我最鍾意食咩生果啦，我梗係鍾意Salad（音調近似莎莉，太太葉蒨文暱稱）啦。」Albert 還提及林憶蓮如何由藝名「六一一」的小DJ蛻變成天后歌手，直言：「睇電視頒獎禮有最佳進步獎，如果當時有資格做評審，一定會頒獎畀林憶蓮。」