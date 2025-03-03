邵美琪60歲牛一最新狀態曝光　獲「渣男專業戶」送大禮

前無綫當家花旦邵美琪近年養尊處優，久未推出新作品之餘，又甚少更新社交網，直至早前相隔5年回巢，與昔日拍檔關禮傑拍攝新劇《臥底嬌娃》。邵美琪早前又與經典拍檔溫兆倫一同現身《萬千星輝頒獎典禮2024》任頒獎嘉賓，溫兆倫更即場送贈兩塊金牌，預祝邵美琪60歲生日，而她的影迷日前亦貼出為偶像慶祝的照片，見到「登六」的邵美琪依然狀態大勇！

邵美琪2年前曾與一班影迷慶祝入行40周年，2月27日是邵美琪生日，又獲影迷為她慶祝生日，並在社交網分享多張照片，寫上：「我們的女神@邵美琪Maggie永遠健康快樂。」照片中所見，邵美琪戴上粉紅色Cap帽，身穿白色底彩色英文字母衞衣襯牛仔褲，完全不像已經60歲，見她戴上太陽眼鏡遮蓋眼紋，但幾近素顏的她皮膚依然緊緻，雙目有神，而且身形Fit爆。而且邵美琪原來有顆少女心，收到鮮花和大熱Labubu造型蛋糕，非常緊貼潮流，見她和蛋糕合照時又搞笑伸脷，準備切蛋糕時也面露燦爛笑容。

網民都留言大讚邵美琪：「又美麗又善良又可愛的我最愛的女主」、「讓我看看是誰比Labubu還可愛」、「女神狀態真好，跟溫兆倫同框太有愛了！期待新作。」溫兆倫與邵美琪早在1988年首度合作，兩人首部作品《義不容情》於1989年播出大受歡迎，飾演「渣男」的溫兆倫將劇中女友邵美琪狠心推出火車一幕成為經典，及後二人再合作拍攝《我本善良》及《今生無悔》等經典劇集。溫兆倫當日在台慶頒獎罕與邵美琪合體，更突然在台上拿出兩塊金牌送給對方做生日禮物。受寵若驚的邵美琪即雙眼發光問：「真㗎」？之後溫兆倫也有在抖音貼出一段影片，他送邵美琪回酒店房間休息，臨別時兩人再次擁抱，邵美琪更顯得依依不捨，更有點淚光，不少網民看到這幕都非常感動。