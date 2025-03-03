新世代M5 混出1,000Nm大扭力

加入了M HYBRID混合動力系統的全新第7代M5以嶄新風格、高科技配備及更強勁的性能動力抵港登場。（胡振文攝）

歷經40年的進化與淬鍊，寶馬(BMW)全新第7代M5挾1,000Nm之力熱血登場和車迷見面。此外代理預告暌違近15年的M5 Touring將以全新姿態強勢回歸，即日起接受訂購。

新世代M5擁有較前代更大的車身尺碼及更寬輪拱，配上發光面罩、熏黑造型頭燈、既大且深的下進氣口及嵌有「M5」字徽章的經典Hofmeister Kink C柱等，M跑格基因突出。採用雙橫臂前軸、五連桿懸掛後軸及專屬底盤強化結構，搭配 M 跑車化電子懸掛系統，大幅增加車輛剛性並提升過彎穩定度。加上首次標準配備整合式主動四輪轉向系統，後輪最大轉向角度可達1.5度，讓車輛在高速行駛時保持舒適穩定，低速時更敏捷靈活。

車上更是首度搭載由4.4L M TwinPower Turbo V8 引擎連145kW電馬達及18.6kWh鋰電池模組組成的M HYBRID 混合動力系統，總馬力及扭力分別達727hp及1,000Nm。搭配八速M Steptronic自動波箱及M xDrive可調式四驅系統，完成0-100 km/h加速僅需3.5秒，極速250km/h。

值得留意是車載5種駕駛模式，除了預設的HYBRID，還有ELECTRIC純電、eCONTROL主動式動能回收先決、DYNAMIC 動態及DYNAMIC PLUS極限動態模式。日常休閒地以於純電模式駕駛的話，可提供達69km(WLTP)純電續航力和最高時速可達140km/h。支援最高7.4kW的AC交流電，由0%充至100%需約2.5小時。