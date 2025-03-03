陳浩民襲上海被捕獲　不老容顏比佗哪吒3年6個月更震撼

內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》），熱爆全國，截至3月1日，《哪吒2》累計票房（含海外及預售票房）超141.60億元人民幣，超過《蜘蛛俠：英雄無歸》（Spider-Man: No Way Home）的票房成績，進入全球票房榜No.7，亦是首部進入全球票房榜前7的亞洲電影，非常厲害。就連曾在不同影視作品中飾演過「哪吒」的藝人都受熱潮帶挈，再次被提起，香港方面，大家當然第一時間會諗起陳浩民，當年他在無綫劇集《封神榜》中所飾演的「哪吒仔」，至今仍令人津津樂道。

「哪吒」一角成為陳浩民演「孫悟空」以外，另一個經典得意之作，當年他憑此角紅遍中、港兩地，近年他長駐內地發展做直播，網民仍不時提起他飾演的「哪吒」，可見角色多麼深入民心。而日前，陳浩民和太太蔣麗莎在上海拍拖出席活動，網民大讚蔣麗莎保養得宜，而陳浩民的凍齡功力則令人驚嘆，指不老容顏比佗哪吒3年6個月才出世更震撼。

有網民在社交平台分享在上海偶遇陳浩民及其太太蔣麗莎的片段，並以「暈！ ！陳浩民老婆這麼年輕的嘛」為題寫道：「上海偶遇明星！ ！陳浩民跟她老婆狀態好好啊。」片中所見，陳浩民兩公婆着得靚靚，應該是拍拖出席活動，55歲的陳浩民上身裏面穿了一件黑色圓領Tee，搭配全身啡色套裝，穿出減齡效果，看上去非常年輕帥氣，一點都不像已年過半百。而身旁的蔣麗莎雖然已為4個小朋友的媽咪，但身材保養得宜，縱使穿上長身黑色衫，和闊身淺色牛仔褲，依然難掩其模特兒身材，全身打扮還散發一股少女味。

網民都被陳浩民及其太太蔣麗莎的狀態所震驚，除了指兩人愈來愈似樣，有夫妻相外，又大讚：「我朋友在電梯看過她 又高又漂亮又年輕 而且人家生了三個娃」，「陳浩民很帥呀、哪吒」。甚至有網民戲言：「陳浩民的凍齡樣，比佗哪吒三年六個月才出世更震撼。」此外，也有網民質疑兩人接受醫美「一看就做醫美了」，其實之前蔣麗莎也曾坦承曾接受了提眉手術，以提高眉毛，減少抬頭紋、眉間紋、眼皮下垂等問題，敢做敢認作風獲得網民讚賞。其實貪靚是女生天性，任何事都不要過量、過分就無問題啦！