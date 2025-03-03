禾浩辰來台飲茶　點解冇蝦餃燒賣嘅？

無綫飲食節目《美食新聞報道》今晚（3 日）請來凍齡女神溫碧霞（Irene），以及台灣男藝人禾浩辰擔任嘉賓，二人早前合作拍攝電影《謊島美人魚》結緣。今趟 Irene特意帶同禾浩辰及主持蔡景行（行仔）歎茶，行仔見到滿桌點心，卻少了兩樣飲茶必食的點心時，他好奇地問︰「點解冇蝦餃、燒賣嘅？」禾浩辰解釋對甲殼類敏感，接住補充說︰「吃了可能下輩子見。」他接受行仔訪問，提到第一次見到Irene 時，已感受到強大的氣場，但跟她聊天卻有種溫柔、親切的感覺。Irene表示今趟跟禾浩辰合作非常順利，電影畫面跟演員配搭非常有新鮮感，她更自爆被改花名說︰「因為好少 NG，所以啲人叫我『One Take霞』。」

今次Irene憑《謊島》贏得今屆「亞洲國際青年電影節」最佳女主角，亦是演藝生涯第二次封后，對上一次是 2020 年憑《墮落花》奪得「第八屆絲綢之路國際電影節」最佳女主角，Irene感恩表示︰「好開心。因為由細到大我嘅Dream就係希望攞呢個獎，今次可以第二次攞呢個獎，又憑住一部好鍾意嘅電影，起碼（上映）打咗支強心針。」