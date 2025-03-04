Mikey撼贏狄美首戰奧斯卡即封后　艾哲倫相隔22年再稱帝

國際影壇盛事《第97屆奧斯卡金像獎》於香港時間昨晨在美國加州杜比劇院舉行，美國電影導演Sean Baker執導的喜劇《阿諾拉》（Anora）掃走5獎成為大贏家。片中飾演性工作者的25歲新星Mikey Madison一擊即中，撼贏大熱門狄美摩亞（Demi Moore）捧走影后獎座。狄美的粉絲留言鬧爆賽果，認為偶像被「搶獎」！

獲6項提名的《阿諾拉》失落最佳男配角，其餘入圍項目全數獲獎，包括最佳電影、導演、女主角、原著劇本及剪接5獎。由於Sean身兼影片的編劇、導演、監製與剪接，他4度上台領獎，成為《奧斯卡》史上憑同一部電影獲獎最多的人士。Sean與同任監製的亞裔妻子上台領最佳電影之時，不忘多謝《奧斯卡》支持「獨立電影」。《阿》片去年於《康城電影節》首映時已大獲好評，並勇奪最高榮譽的「金棕櫚獎」。電影講述Mikey飾演的性工作者遇上俄國富二代「渣男」，片中與男主角有大量性愛鏡頭，兩點盡露。

Mikey憑《阿》片擊敗《完美物質》（The Substance）大熱美國女星狄美摩亞，捧走影后獎座，首獲《奧斯卡》提名即獲獎，認真厲害！上屆影后愛瑪史東（Emma Stone）宣布Mikey得獎一刻，狄美被拍得一臉失望，毫無笑容。Mikey上台領獎時難掩興奮之情，拿出貓紙說：「我好緊張，要讀貓紙。」她多謝家人與導演之餘，亦向性工作者群體致敬，並笑言：「我夢想成真，要聽日先醒。」狄美失獎後，一眾粉絲替她不值，紛紛在社交網留言宣洩不滿，認為偶像應獲頒影后，有粉絲指其金像獎被「搶走」，形容為「奧斯卡史上最大意外」。

素兒奪「女配」爆喊

影帝方面，51歲美國男星艾哲倫保迪（Adrien Brody）憑《粗獷派建築師》（The Brutalist）以大熱姿態成為影帝，今次是他相隔22年再度勇奪《奧斯卡》影帝，他曾於2003年憑《鋼琴戰曲》（The Pianist）捧走獎座。之前已在多個大型頒獎禮獲獎的艾哲倫，上台領獎時先多謝上帝，繼而表示感恩：「演戲係一件脆弱嘅事，表面好風光，但隨時可以冇晒。」他希望在未來20年能證明自己值得拿這個獎。他多謝家中孩子時，大會播出趕人落台的音樂，他竟叫停音樂並說：「信我，我之前已經試過。」引來觀眾哄笑。

影帝影后大熱跑出，最佳男、女配角同樣眾望所歸，由首次獲提名的《深痛導賞團》（A Real Pain）美國男星Kieran Culkin與《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）美國女星素兒莎丹娜（Zoe Saldana）得獎。素兒擊敗《魔法壞女巫》（Wicked）的Ariana Grande，上台領獎時繼續激動爆喊，並高呼：「我係首位美籍多明尼加人士獲奧斯卡，而我知道我唔會係最後一個！」她為影片獻唱的歌曲《El Mal》更奪得最佳原創歌曲。

Lisa空降獻唱向占士邦致敬

今屆特設《占士邦》致敬環節，美國女星Margaret Qualley化身「邦女郎」與男伴舞跳探戈，然後韓國女團BLACK PINK成員Lisa吊威吔從天而降，獻唱英國樂隊披頭四（The Beatles）成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）的《鐵金剛勇破黑魔黨》主題曲《Live and Let Die》，是《奧斯卡》史上首次有K-Pop歌手表演。

美國女歌手Doja Cat接住唱出由Shirley Bassey原唱的《鐵金剛勇破鑽石黨》主題曲《Diamonds Are Forever》，最後由英國女歌手Raye唱由Adele原唱的《新鐵金剛：智破天凶城》主題曲《Skyfall》。

楊紫瓊感動到喊

今屆《奧斯卡》開場邀請到《魔法壞女巫》兩大女主角Ariana Grande與Cynthia Erivo現身唱歌向1月洛杉磯山火的救援人員致敬，表演完畢後，與她們同片的拍檔金像影后楊紫瓊亦感動得熱淚盈眶。

摩根費曼悼念舊拍檔真赫曼

美國男星真赫曼（Gene Hackman）上周被發現離世， 今屆悼念環節請來其《豪情蓋天》（Unforgiven）舊拍檔摩根費曼（Morgan Freeman） 向他致敬：「呢個星期我哋嘅社區失去咗一個巨人， 亦係一個好朋友……真赫曼。我好開心能夠喺《豪情蓋天》同《摧花劫》兩片同佢合作，就好似每個同佢合作過嘅演員都知道，佢係一個好慷慨嘅表演者，有種能夠提升每個人成績嘅天賦。」致敬影片中的電影人還包括導演大衞連治（David Lynch）、《閃靈》（Shining）女星Shelley Duvall、《飢餓遊戲》（The Hunger Games） 男星當奴修打蘭（Donald Sutherland）及《臥虎藏龍》香港女星鄭佩佩。

Karla遭名嘴嘲諷

美國名嘴Conan O'Brien首次擔任奧斯卡主持，表演搞笑歌舞外，又拿眾星開玩笑，其中他嘲諷《艾美利亞變奏曲》跨性別女星Karla Sofia Gascon被挖社交網黑歷史引起公關災難一事，笑言：「講件趣事你哋聽，《阿諾拉》入面有479次爆粗，呢個係比Karla Sofia Gascon 嘅公關創下嘅紀錄多咗3 次。」另外，他又以普通話自嘲： 「我欠了一屁股的債，請在你們的戲裏給我一個角色，拜託啦。」但其口音令語句難以辨識。