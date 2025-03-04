【是日通勝】

農曆二月初五

乙巳年 戊寅月 壬申日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：凌晨3時至5時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：安床、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：23、32、37

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

金牛座：事業上有明顯進步，沒有甚麼問題難倒你。

雙子座：事業與財運皆上升，從工作中獲得滿足感。

巨蟹座：謀事一波幾折，宜保持冷靜，勿輕言放棄。

獅子座：財運不俗，投資容易獲利，但要見好即收。

處女座：人際關係出問題，慎防在不自覺下得罪人。

天秤座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

天蠍座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

人馬座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

山羊座：別太自我，情人需要空間，不要事事過問。

水瓶座：事業有好轉，財運也上升，要認真工作啊！

雙魚座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）羊 財運升

（跌）虎 健康差

鼠：財運不太好，花錢如流水，易入不敷支。

牛：受負面情緒影響，容易被小挫折打沉。

虎：是日沖煞，身體易出問題，注意休息。

兔：做事得心應手，面對競爭壓力不會怯。

龍：謹言慎行，專注工作，就不會有麻煩。

蛇：事業獲貴人關照，但仍需要努力工作。

馬：對感情缺乏信心，易被閒言閒語影響。

羊：財運升，對生意人有利，開單冇難度。

猴：經濟狀況轉趨緊張，還是節儉一點吧！

雞：財運上升，高人指點，掌握投資先機。

狗：受傷風險高，外出活動謹記安全第一。

豬：士氣強，信心足，有迎難而上的魄力。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

壽星

壽星，這個名詞讓人聯想到慶祝和祝福。在中國文化中，壽星是長壽和幸福的象徵，通常以一位長者的形象出現，手中持着壽桃，臉上洋溢着慈祥的微笑。每年過生日，人們會特別為壽星準備豐盛的宴席，歌唱祝福的歌曲，並送上誠摯的祝願，期望壽星能夠健康長壽，平安快樂。

在這一天，家人和朋友聚在一起，共同為壽星慶祝，帶來無盡的溫暖和愛。生日蛋糕上點亮的蠟燭，象徵光明與希望；每一口蛋糕都帶着祝福，代表對壽星未來的美好期盼。人們會分享過去的回憶，講述與壽星的點滴故事，增進彼此之間的情感連結。

壽星的角色不僅是慶祝的對象，更是家庭中的智慧與力量。長者的經驗和見解常常能指導年輕一代，讓他們在生活中少走彎路。這種代代相傳的情感，讓家庭更為團結，也使得文化得以延續。

在這特別的日子裏，讓我們不僅祝福壽星的長壽，更要珍惜與他們共度的每一刻。生命的價值不僅在於年齡的增長，更在於愛與陪伴的深厚。願每一位壽星都能在愛的圍繞中，迎接每一個新的生日。