與金像影后拍過情慾片　26歲英國新星接棒演「占士邦」？

英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）於《007：生死有時》（No Time To Die）「領便當」演完最後一次「占士邦」後，製作人一直費煞思量找尋新「占士邦」的完美人選，至今一直未有定案。然而最近就不斷傳出新人選，除了英國視星James Norton與Josh O’Connor被傳繼任後，最近又有一位新星「加入戰團」被傳將演「占士邦」。

據知現年26歲的英國新星Harris Dickinson有望接演新一集「占士邦」電影，他早前與奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）在電影《Babygirl》中合作過，他們於片中有多場激烈的「愛情動作」鏡頭。有網台主持指Harris與過往幾位傳聞「占士邦」不同，就是比較多出色的作品，而目前正是合適時候去加入「占士邦」的系列。

另方面，亞馬遜美高梅（Amazon MGM）早前宣布全面接手007系列未來項目的創意主導權，事實上，自從亞馬遜於2021年收購美高梅以來，便持有占士邦系列50%版權，但在創意方向上，始終處於被動角色。如今全面接手，亞馬遜將決定「下一任」占士邦人選之外，導演、編劇、製作團隊等等都將由其決定。