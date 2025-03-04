娛圈單打︱美女忽變白毛女　自信唔使靠吹水

都話女人最棹忌畀人話老，為咗延續青春，傾家蕩產又醫美又整容在所不計。之不過，亦有美女係例外。好似已移居新西蘭嘅唐寧，43歲當然唔算青春，但要Keep住童顏亦非不可能。偏偏伊人唔介意外表，近日一改形象，以一頭銀灰短髮、粗獷爆肌形象現身，成為談論焦點。有網民大讚佢有型，但亦有人彈佢變成蒼老大叔。

伊人一於少理。佢解釋係刻意將頭髮染成銀灰色，自細已有好多白頭髮，與其為此煩惱，不如將成個頭染淺。至於突然操肌變身筋肉人，係因為去年接觸跑步及重量訓練，非常着迷，今年決定操Fit參賽。總之，佢自覺活到呢把年紀，隨心所欲最重要，已經唔介意外人目光。

忽然變成白毛女又點止唐寧。90年代紅極一時嘅台灣女星吳倩蓮，結婚生仔之後淡出娛樂圈已有一段長時間，而佢又真係做到由璀璨歸於平淡，一直神隱。不過，近日小倩終於被網民野生捕獲，一頭長白髮令人大吃一驚，但細看之下，56歲嘅佢臉部輪廓依舊清秀，完全純天然模樣。既然唔再食娛樂圈呢口飯，自然老去又有乜所謂。

再數落去，年紀較長嘅葉蒨文、葉童，現在亦係以一頭銀白髮示人，一樣獲讚老得有型。又的確冇誇張，睇吓Sally，不經不覺已經63歲，依然唱得跳得。年輕時性感迷人，人見人愛；年長時優雅自信，又係另一番吸引力。

所以話啫，乜嘢年紀都好，做人最緊要有自信。當一個女人有番咁上下閱歷，知道自己追求嘅係乜嘢生活，身心健康更勝堆砌得來嘅外殼，又何需理會塘邊鶴嘅無理批評！