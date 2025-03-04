范瑋琪內地開騷爆「鎖票黑幕」　退飛手續費高達20.6%

台灣藝人范瑋琪，近年負聞纏身的她，原定去年舉辦「我們之間的事」演唱會，未料受老公黑人（陳建州）性醜聞影響，繼而決定取消。直至去年底范瑋琪宣布展開內地巡唱演唱會，未料日前演唱會門票開賣後，竟被網友抱怨「買貴了」，甚至被網友發現票房成績未如理想。

「我們之間的事」巡演回歸後首場宣布舉辦在上海梅賽德斯奔馳文化中心，可容納人數為1.8萬人，雖然范瑋琪醜聞纏身，但仍有不少經典歌曲的她，依然吸引了不少網友想要買票進場看「回憶殺」。而演唱會總共分為5個票價，最低為380元人民幣（約405元港元），最高為1380元人民幣（約1473元港元），開賣後最便宜的兩個票價380元及580元人民幣（約619元港元）沒多久就宣布售罄，令原本想買這兩個票價的網友，無奈轉買更高的票價。未料，隨後竟有網友發現真正售罄的票價只有380元人民幣，580元的門票則只是被鎖票，時隔無耐已再次開售，令不少網友驚覺「買早了」，想要退票之際又發現，退票費用高達20.6%，令一眾網友深感無奈之餘，亦有網友安慰道：「就買體感好點的位置，歌還是不錯的。

最後，亦有網友發現原本在售票網有6萬多人表示想看演唱會，如今卻仍有兩個瑪價仍未售罄，票房成績未如理想的同時，亦有粉絲認為她的風格比較適合開小場地的演唱會。