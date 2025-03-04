Kanye West前度全裸現身《奧斯卡》慶功派對搶晒Lisa鏡

美國樂壇天王Kanye West上月拖全裸老婆Bianca Censori出席《格林美音樂獎》成功搶鏡製造話題， 而Kanye的模特兒「前女友」Julia Fox「有樣學樣」以「透視裝」現身雜誌《Vanity Fair》舉辦的《奧斯卡》慶功派對，成功搶去同場包括BLACK PINK成員Lisa鏡頭！

Julia真空上陣僅穿薄紗現身慶功派對紅地氈，以假髮遮住重要部位，大膽打扮令在場人士譁然。而Kanye的前妻真人騷女王Kim Kardashian亦有出席同一派對，此外，同場還有為《奧斯卡》擔任表演嘉賓的Lisa、性感女神Sydney Sweeney、「Bieber嫂」Hailey Bieber、Bieber前度Selena Gomez、Kendall Jenner以及同樣「真空上陣」的饒舌女王Megan Thee Stallion等。

而亦有出席同一慶功派對的美國天后Katy Perry亦有被問早前宣布即將坐火箭升空一事，她表示事前有向影星未婚夫奧蘭度布林（Orlando Bloom）徵詢意見，並表示未婚夫十分支持她「升空」。